Сырский доложил Зеленскому с фронта: выводы делать рано, но ситуация под контролем

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, который сейчас находится в местах ключевых боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По словам Зеленского, Сырский докладывал о ситуации в Донецкой и Харьковской областях, где сейчас сложнее всего.

"Он (Сырский - ред.) как раз находится в ключевых местах боев - работает с бригадами, на боевых позициях. Пока еще рано делать выводы, но ситуация контролируемая", - подчеркнул президент.

Он отметил, что украинские защитники продолжают уничтожать врага, который все еще пытается продвигаться.

Глава государства рассказал, что Украина усилила несколько направлений, в том числе и Харьковское.

Зеленский уточнил, что много воинов из Харькова обороняют Харьковскую область. Президент поблагодарил их за эффективность.