Сырский доложил Зеленскому с фронта: выводы делать рано, но ситуация под контролем
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, который сейчас находится в местах ключевых боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
По словам Зеленского, Сырский докладывал о ситуации в Донецкой и Харьковской областях, где сейчас сложнее всего.
"Он (Сырский - ред.) как раз находится в ключевых местах боев - работает с бригадами, на боевых позициях. Пока еще рано делать выводы, но ситуация контролируемая", - подчеркнул президент.
Он отметил, что украинские защитники продолжают уничтожать врага, который все еще пытается продвигаться.
Глава государства рассказал, что Украина усилила несколько направлений, в том числе и Харьковское.
Зеленский уточнил, что много воинов из Харькова обороняют Харьковскую область. Президент поблагодарил их за эффективность.
Ситуация в Харьковской области
Напомним, российские оккупанты на прошлой неделе сосредоточили десятки тысяч своих солдат на границе с Украиной возле Харьковской области.
Затем враг начал масштабное наступление на регион. На этом фоне обстрелы пограничных населенных пунктов значительно усилились.
Вчера, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинские защитники смогли достичь результатов в Харьковской области.
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