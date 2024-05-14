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Сырский доложил Зеленскому с фронта: выводы делать рано, но ситуация под контролем

Киев, Вторник 14 мая 2024 19:57
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Сырский доложил Зеленскому с фронта: выводы делать рано, но ситуация под контролем Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского, который сейчас находится в местах ключевых боевых действий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По словам Зеленского, Сырский докладывал о ситуации в Донецкой и Харьковской областях, где сейчас сложнее всего.

"Он (Сырский - ред.) как раз находится в ключевых местах боев - работает с бригадами, на боевых позициях. Пока еще рано делать выводы, но ситуация контролируемая", - подчеркнул президент.

Он отметил, что украинские защитники продолжают уничтожать врага, который все еще пытается продвигаться.

Глава государства рассказал, что Украина усилила несколько направлений, в том числе и Харьковское.

Зеленский уточнил, что много воинов из Харькова обороняют Харьковскую область. Президент поблагодарил их за эффективность.

Ситуация в Харьковской области

Напомним, российские оккупанты на прошлой неделе сосредоточили десятки тысяч своих солдат на границе с Украиной возле Харьковской области.

Затем враг начал масштабное наступление на регион. На этом фоне обстрелы пограничных населенных пунктов значительно усилились.

Вчера, 13 мая, президент Украины Владимир Зеленский заявлял о том, что украинские защитники смогли достичь результатов в Харьковской области.

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