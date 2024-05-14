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В Сумской области готовы давать отпор в случае попыток атак окупантов: что говорят в ОТГВ "Северск"

Сумская область, Вторник 14 мая 2024 13:25
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В Сумской области готовы давать отпор в случае попыток атак окупантов: что говорят в ОТГВ "Северск" Фото: спикер Оперативно-тактической группировки войск (ОТУВ) "Северск" Вадим Мысник (скрин видео)
Автор: Ярослава Борзова

Ситуация в Сумской области на границе с РФ напряженна. Российская армия продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов.

Об этом заявил пресс-секретарь Оперативно-тактической группировки войск (ОТГВ) "Северск" Вадим Мысник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью " Радио Свобода "

Он отметил, что только за минувшие сутки украинские военные зафиксировали в Черниговской и Сумской областях 55 обстрелов.

"Враг определенные части взимал, увеличивал свое присутствие на границе с Украиной. Мы отслеживаем эти движения подразделений личного состава, техники. Они же опрокидывают. В частности, граница на Сумщине с РФ- это 560 километров", – информирует Мысник.

По его словам, это очень большой участок. Украинские силы обороны отслеживают, где происходит концентрация сил противника и где они совершают наибольшие обстрелы и пытаются разведывать нашу оборону, используя ДРГ (диверсионно-разведывательные группы - ред.).

"То есть мы готовимся к любому развитию. И если попытка будет проникновения на территорию Украины, наступательных действий - мы будем давать ответ", - рассказывает представитель ОТГВ "Северск".

Риск наступления РФ на Сумскую область

Напомним, ранее глава ГУР МО Кирилл Буданов в интервью изданию NYT заявил, что атаки окупантов в Харьковской области будут продолжаться еще три-четыре дня. После чего ожидается, что они нанесут мощный удар в направлении Сум.

Буданов также заявлял, что захватчики планировали в Сумской области операцию, подобную той, которую сейчас проводят в Харьковской области.

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