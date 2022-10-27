Военная помощь для ВСУ и очередной обмен пленными: новости за 26 октября

Вчера, 26 октября 2022, стало известно, что Австралия направит Украине партию бронетранспортеров Bushmaster, Германия передала Украине дополнительные РСЗО и гаубицы. А также Украина вернула из плена еще 10 военных.

Война России против Украины: последние новости

Австралия направит Украине партию бронетранспортеров Bushmaster

Австралия направит Украине 30 бронетранспортеров Bushmaster, а также разместит до 70 инструкторов в Британии для обучения украинских военных.

Австралийские войска отправятся в Великобританию для обучения украинских сил, помогая укрепить оборону восточноевропейской страны от жестокого вторжения РФ.

Как заявлял премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе, его страна безоговорочно поддерживает Украину обеими партиями и осуждает президента РФ Владимира Путина.

Германия передала Украине дополнительные РСЗО и гаубицы

Германия передала Украине еще четыре самоходных артиллерийских установки Panzerhaubitze 2000 и две реактивные системы залпового огня MARS II.

Дополнительно к этому Германия передала 2 надводных дрона, 6100 артиллерийских боеприпасов калибра 155 мм и боекомплект 186 000 выстрелов до 40 мм гранатометов.

Украина вернула из плена еще 10 военных

В среду, 26 октября, Украина вернула из плена 10 военных. Также было передано тело американского добровольца, воевавшего за Украину.

Россия и Иран вербуют бывших афганских коммандос на войну против Украины

Россия вербует членов элитного Корпуса коммандосов Национальной армии Афганистана, покинутых США и западными союзниками, когда страна была захвачена Талибаном в 2021 году, для участия в войне против Украины.

Источники издания среди афганских военных и источников безопасности отмечают, что обученная США легкая пехота может изменить ситуацию на поле боя в Украине.

По оценкам Foreign Policy, в Афганистане или соседних странах осталось около 20-30 тысяч добровольцев-коммандос. После прихода к власти талибов эвакуировали всего несколько сотен старших офицеров. Да, многие спецназовцы, оставшиеся в Афганистане, скрываются, чтобы избежать плена и казни.

Президент Израиля показал доказательства применения иранских дронов в Украине

Президент Израиля Ицхак Герцог во время визита в США продемонстрировал доказательства применения иранских дронов в Украине.

Несмотря на отрицание Ирана, по словам Герцога, фотографии корпуса и моторов сбитых дронов, сделанные в Украине, доказывают, что Иран продает свои беспилотники России для войны против Украины.

Путин тоже заговорил о "грязной бомбе", сделав несколько абсурдных заявлений об Украине

Президент РФ Владимир Путин заговорил о "грязной бомбе", с помощью которой, как утверждают в Кремле, якобы Украина планирует совершить "провокацию", обвинив в ней Россию.

Также, по его словам, в Украине якобы "формируется" какой-то черный рынок оружия, "есть риск попадания в руки злоумышленников переносных зенитных ракетных комплексов и высокоточного оружия".

Он уверяет, что Украину якобы превратили в "полигон для биологических экспериментов, а теперь накачивают оружием" и она "стала инструментом внешней политики США, практически потеряла суверенитет".

ВСУ установили флаг в Невском Луганской области

Украинские военные установили флаг Украины в селе Невское Луганской области.

Военные добавили, что сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, а завтра под мирным небом мы их отстроим!

Населённый пункт Невское находится на границе Луганской и Харьковской областей.

Путин будет использовать зерновое соглашение для давления на G20

Президент России Владимир Путин будет использовать зерновое соглашение, сторонами которого являются ООН, Турция и Украина, для давления на страны "Большой двадцатки" (G20).

Как заявил изданию осведомленный о переговорах по зерновому соглашению европейский дипломат, Путин намерен лично принять участие в саммите G20 на Бали, который состоится в ноябре. Если все так и произойдет, это будет первый с начала войны в Украине саммит, который он посетит вместе с западными лидерами.

США предупредили Путина о последствиях ядерного удара по Украине

Соединенные Штаты Америки предупредили российского президента Владимира Путина о последствиях, с которыми столкнется его страна в случае ядерного удара по Украине.

Госсекретаря США Энтони Блинкен заявил, что истерия с якобы украинской грязной бомбой стала очередным российским фейком. По его словам, за Россией часто замечали, что она приписывает другим модель поведения, которую сама рассматривает. Такая риторика безответственна.

Прогноз погоды на сегодня.

В четверг, 27 октября, на Украине будет тепло, но местами с дождями и ветром. В Киеве также ожидаются осадки.

"В четверг в Украине - осень, если кто забыл и жалуется то на дождь, то на облака, то на +12 градусов. Да, эти замечательные +12 и даже +14, и даже на юге +17 градусов будут еще и завтра, 27 октября", - рассказала она.

По словам синоптика, дожди завтра также вероятны.

"Правда, местами, преимущественно небольшие, порой как туман или просто с темно-перламутровой низкой облачностью. А в западных областях дождей вообще завтра не будет, а будет переменная облачность с солнечными прояснениями", - рассказала Диденко.

Она также советует не забывать о более теплых вещах, поскольку завтра ожидается и ощутимый ветер.

"Немного будет разгонять тепло, заставлять укутывать шею, порывистый северо-западный ветер", - добавила она.