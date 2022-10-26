Столтенберг рассказал, от чего будет зависеть успех Украины на переговорах с РФ

Успех Украины на возможных переговорах с Россией будет зависеть от силы Киева на поле боя. Поэтому НАТО помогает украинцам.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс- службу альянса.

"Большинство войн заканчиваются за столом переговоров. В то же время, мы знаем, что, то, что Украина может достичь за столом переговоров, полностью зависит от силы и побед на поле боя", - сказал Столтенберг.

По его словам, именно по этой причине НАТО оказывает Украине военную помощь. Столтенберг подчеркнул, что союзники по НАТО максимизируют вероятность приемлемого для Украины результата.

"Чем сильнее Украина на поле боя, тем больше вероятность политического решения, при котором Украина сможет победить как суверенная независимая страна в Европе", - добавил генсек.

Также Столтенберг заявил, что НАТО готово продолжать поддерживать Украину столько, сколько понадобится, поскольку не может позволить президенту РФ Владимиру Путину победить. По его словам, это будет трагедия для украинцев, а также сделает Североатлантический альянс более уязвимым.