В ГУР рассказали, какая опасность есть со стороны Беларуси

Пока у Беларуси нет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для наступления. В то же время страна проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк.

По словам представителя ГУР, начиная с апреля Александр Лукашенко регулярно пытаются избежать открытого вторжения в Украину, несмотря на то, что он уже давно стал участником этой войны, предоставив свою территорию России.

В настоящее время у границ с Украиной расположены:

шесть батальонов вооруженных сил Беларуси;

один отряд сил специальных операций вооруженных сил Беларуси;

"Конечно, что потенциальная опасность со стороны Беларуси для Украины существует. С территории РБ осуществляются запуски ударных БПЛА, которые Россия закупила у Ирана, туда перемещены самолеты МиГ-31К, которые могут нести ракеты "Кинжал", - добавляет Черняк.

Россия в это время направляет в Беларусь недавно мобилизованных граждан. Последние же также не имеют должного вооружения или техники.

"Их завозят железнодорожным транспортом. В то же время, отремонтированные в Беларуси танки, бронетранспортеры отправляют, наоборот, в Россию", - пояснил Черняк.

Подробнее читайте в материале РБК-Украина "Белорусский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев"