ua ru
Ср, 26 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВСУ сбили очередной российский "Аллигатор"

Новина українською →
Херсон, Среда 26 октября 2022 18:25
ВСУ сбили очередной российский "Аллигатор" Фото: очередной "Аллигатор" сбит ВСУ (wikipedia-org)
Автор: Татьяна Зарембо

Вооруженные Силы Украины сбили в Херсонской области очередной вертолет. Им оказался ударный Ка-52.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" .

В Бериславском районе Херсонской области подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбило российский ударный вертолет Ка-52, известный под названием "Аллигатор". Произошло это сегодня, 26 октября, около 17 часов.

Известно, что стоимость такого вертолета составляет около 16 млн долларов.

В начале недели сообщалось, что в том же Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили за один день три российских ударных вертолета Ка-52.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины
NEWS
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
Позиционная оборона. Маляр рассказала о ситуации на фронте
DAILY
Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Беларуский плацдарм. Есть ли угроза повторного наступления на север Украины и Киев