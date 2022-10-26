ВСУ сбили очередной российский "Аллигатор"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" .

В Бериславском районе Херсонской области подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбило российский ударный вертолет Ка-52, известный под названием "Аллигатор". Произошло это сегодня, 26 октября, около 17 часов.

В начале недели сообщалось, что в том же Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили за один день три российских ударных вертолета Ка-52.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.