ВСУ сбили очередной российский "Аллигатор"
Фото: очередной "Аллигатор" сбит ВСУ (wikipedia-org)
Вооруженные Силы Украины сбили в Херсонской области очередной вертолет. Им оказался ударный Ка-52.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Юг" .
В Бериславском районе Херсонской области подразделение зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" сбило российский ударный вертолет Ка-52, известный под названием "Аллигатор". Произошло это сегодня, 26 октября, около 17 часов.
Известно, что стоимость такого вертолета составляет около 16 млн долларов.
В начале недели сообщалось, что в том же Бериславском районе Херсонской области украинские военные сбили за один день три российских ударных вертолета Ка-52.
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