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Путин будет использовать зерновую сделку для давления на G20, - Reuters

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Москва, Среда 26 октября 2022 20:40
Путин будет использовать зерновую сделку для давления на G20, - Reuters Фото: президент России Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Александр Мороз

Президент России Владимир Путин будет использовать зерновую сделку, сторонами которой являются ООН, Турция и Украина, для давления на страны "Большой двадцатки" (G20).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как заявил изданию осведомленный о переговорах по зерновой сделке европейский дипломат, Путин намерен лично принять участие в саммите G20 на Бали, который пройдет в ноябре. Если все так и случится, то это будет первый с начала войны в Украине саммит, который он посетит вместе с западными лидерами.

"Зерновая сделка будет центральной темой этого саммита G20, и все будут пытаться убедить Путина продлить ее на более длительный срок. Это способ для россиян сохранить сильные карты на саммите G20, но пролонгация или более долгосрочное продление зерновой сделки им ничего не стоит", - отметил дипломат.

В конечном итоге, по его словам, Россия продлит сделку на четыре месяца или даже на более длительный срок.

"Россия доведет ее до грани, но они продлят ее, потому что не захотят столкнуться с международным осуждением завершения зерновой сделки", - подчеркнул дипломат.

Он также добавил, что на саммите "Большой двадцатки" каждый глава государства захочет быть посредником, который бы лично убедил Путина продлить соглашение.

Напомним, ранее сообщалось, что в ООН "относительно оптимистично" оценивают вероятность продления зерновой сделки.

Соглашение о зерновом коридоре через Черное море начало работать в августе 2022 года. По его условиям, гражданские суда должны иметь свободный доступ к украинским портам, где проводится отгрузка аграрной продукции. До этого блокировка портов фактически остановила экспорт зерна из Украины.

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