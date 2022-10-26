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Россияне удерживают в заложниках более 200 жителей Запорожской области

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Запорожье, Среда 26 октября 2022 14:43
Россияне удерживают в заложниках более 200 жителей Запорожской области Фото: оккупанты удерживают более 200 жителей Запорожской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты принудительно держат в заложниках более 200 жителей Запорожской области. Среди них городской глава Днепрорудного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Запорожской ОВА Александра Старуха во время брифинга.

"В заложниках оккупантов в Запорожской области было 540 человек. Из них 208 до сих пор задержаны россиянами", - заявил Старух.

При этом он добавил, что российские солдаты на оккупированных территориях постоянно задерживают мирных жителей. Оккупанты шантажируют и требуют выкуп за похищенных. До сих пор в руках врага мэр города Днепрорудное.

Также россияне перекрывают пункты выезда и запрещают украинцам покидать оккупированные территории. На блокпостах оккупантов находятся более тысячи человек, ожидающих возможности уехать.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федорова объяснил, почему россияне не выпускают людей из оккупации. По его словам, позже уехать будет сложнее из-за погодных условий.

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