Президент Израиля показал доказательства применения иранских дронов в Украине
Президент Израиля Ицхак Герцог в ходе визита в США продемонстрировал доказательства применения иранских дронов в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Герцога в Вашингтоне.
Несмотря на отрицание Ирана, по словам Герцога, фотографии корпуса и моторов сбитых дронов, сделанные в Украине, доказывают, что Иран продает свои беспилотники России для войны против Украины.
"Это дрон "Шахед-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами (беспилотник подписан как Герань-2, - ред.), но даже шрифт точно такой же", - отметил он.
Герцог отметил, что приведенные им фотографии являются лишь частью большого объема информации, в том числе из разведывательных источников, имеющейся в распоряжении израильских властей, которую он готов предоставить.
"Мир должен открыть эту правду и задать Ирану эти вопросы. Может ли международное сообщество договариваться с Ираном, когда они ускоренно продвигаются к созданию ядерной бомбы и одновременно делают другие ужасные вещи", - добавил лидер Ирана.
Напомним, ранее сообщалось, что президент Израиля Ицхак Герцог во время визита в США 25 октября обнародует доказательства использования россиянами иранских беспилотников в войне на территории Украины.
Путем визуального анализа израильское оборонное ведомство установило, что в Украине есть фрагменты БПЛА, идентичные разработанным в Иране.
Как известно, на днях Израиль в очередной раз отказался предоставлять вооружение Украине для борьбы против российской агрессии. При этом страна будет оказывать гуманитарную поддержку.
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