Президент Израиля показал доказательства применения иранских дронов в Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление Герцога в Вашингтоне.

Несмотря на отрицание Ирана, по словам Герцога, фотографии корпуса и моторов сбитых дронов, сделанные в Украине, доказывают, что Иран продает свои беспилотники России для войны против Украины.

" Это дрон "Шахед-136", который презентовали на аукционе в Иране в декабре 2021 года, посмотрите на хвост и крылья дрона, и сравните его с тем, что было найдено в Украине. Это точно тот же продукт, но он скрыт кириллическими буквами (беспилотник подписан как Герань-2, - ред.), но даже шрифт точно такой же", - отметил он.

Герцог отметил, что приведенные им фотографии являются лишь частью большого объема информации, в том числе из разведывательных источников, имеющейся в распоряжении израильских властей, которую он готов предоставить.