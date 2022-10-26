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ВСУ установили флаг в Невском Луганской области (видео)

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Невское, Среда 26 октября 2022 18:56
ВСУ установили флаг в Невском Луганской области (видео) Фото: ВСУ установили флаг в Невском в Луганской области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Украинские военные установили флаг Украины в селе Невское Луганской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сил специальных операций Вооруженных сил Украины.

"Населенный пункт Невской Луганской области", - говорится в сообщении.

Военные добавили, что сегодня мы устанавливаем флаг на развалинах освобожденных городов, а завтра под мирным небом мы их отстроим!

Населённый пункт Невское находится на границе Луганской и Харьковской областей.

ВСУ установили флаг в Невском Луганской области (видео)

Напомним, что недавно ВСУ вытеснили оккупантов из четырех населенных пунктов на Донбассе. Среди них было и село Невское.

Также 5 октября утром глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что украинские военные официально приступили к деоккупации Луганской области. Тогда он рассказывал, что ВСУ уже освободили несколько населенных пунктов.

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