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В Харьковской области пиротехники подорвались на мине, есть погибший

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Харьковская область, Среда 26 октября 2022 16:55
В Харьковской области пиротехники подорвались на мине, есть погибший Фото: начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов (GettyImages)
Автор: Сергей Новиков

В Харьковской области на мине подорвался автомобиль пиротехников. В результате инцидента один из них погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

"Сегодня в Изюмском районе на вражескую мину, предварительно противотанковую, наехал автомобиль пиротехников ГСЧС. К сожалению, 1 человек погиб, 5 - получили ранения. Все раненые госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь", - отметил он.

По его словам, состояние троих раненых оценивается как как тяжелое, у двух пострадавших - ранения средней тяжести.

"Призываю всех быть максимально осторожными. Не посещайте леса, лесополосы и поля, не ходите по обочинам дорог. Ни в коем случае не прикасайтесь к подозрительным или незнакомым предметам. Безопасно передвигаться можно только по дорогам с твердым покрытием, где уже провели разминирование", - обратился Синегубов к гражданским.

Напомним, на прошлой неделе в освобожденном Святогорске (Донецкая область) во время разминирования погиб спасатель.

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харков ГСЧС
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