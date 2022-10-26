Россияне запрещают гражданским свободно передвигаться по оккупированным территориям, - Генштаб

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

"Российские захватчики ограничивают право свободного передвижения гражданских на временно занятых территориях. Так, местным жителям населенного пункта Первомайское Харьковской области запрещено покидать поселок", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, по словам министра обороны Украины Алексея Резникова, погодные условия замедлили наступление ВС в Херсонской области.

По словам заместителя министра обороны Анны Маляр, на Херсонском направлении наши воины находятся в активной обороне.

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