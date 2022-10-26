Резников сообщил, когда Украина получит дальнобойные дроны Switchblade
Дальнобойные дроны Switchblade 600 в количестве 10 штук должны поступить в Украину в течение нескольких недель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, которое приводит издание Politico.
"Мы все еще ждем беспилотников Switchblade 600", - заявил Резников.
США пообещали помочь Украине увеличить запас барражирующих боеприпасов, которые могут зависать над целью до того, как оператор направит их на удар. Производитель дронов AeroVironment заявил, что в этом месяце первая партия из 10 дронов должна поступить в течение нескольких недель.
"Иран продал России 2400 беспилотников за последние недели, поэтому сейчас я бы сказал, что иранские беспилотники временно выиграют эту конкуренцию", - заявил министр обороны.
Switchblade 600 может атаковать цели на расстоянии 40 км и находиться в воздухе около 40 минут. Стоит отметить, что к идее со снабжением Switchblade серии 600 США предоставляли Украине Switchblade 300, имеющие меньшие размеры и дальность действия.
Напомним, информация, что США направит в Украину новейшие истребители танков Switchblade 600 появилась еще в апреле.
Уже в августе стало известно, что армия США готовит контракт на поставку дальнобойных Switchblade для Украины.
Месяц назад Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины.
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