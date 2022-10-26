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Резников сообщил, когда Украина получит дальнобойные дроны Switchblade

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Среда 26 октября 2022 17:32
Резников сообщил, когда Украина получит дальнобойные дроны Switchblade Фото: Резников сообщил, когда Украина получит дальнобойные дроны Switchblade (AeroVironment Inc)
Автор: Дмитрий Браславский

Дальнобойные дроны Switchblade 600 в количестве 10 штук должны поступить в Украину в течение нескольких недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова, которое приводит издание Politico.

"Мы все еще ждем беспилотников Switchblade 600", - заявил Резников.

США пообещали помочь Украине увеличить запас барражирующих боеприпасов, которые могут зависать над целью до того, как оператор направит их на удар. Производитель дронов AeroVironment заявил, что в этом месяце первая партия из 10 дронов должна поступить в течение нескольких недель.

"Иран продал России 2400 беспилотников за последние недели, поэтому сейчас я бы сказал, что иранские беспилотники временно выиграют эту конкуренцию", - заявил министр обороны.

Switchblade 600 может атаковать цели на расстоянии 40 км и находиться в воздухе около 40 минут. Стоит отметить, что к идее со снабжением Switchblade серии 600 США предоставляли Украине Switchblade 300, имеющие меньшие размеры и дальность действия.

Напомним, информация, что США направит в Украину новейшие истребители танков Switchblade 600 появилась еще в апреле.

Уже в августе стало известно, что армия США готовит контракт на поставку дальнобойных Switchblade для Украины.

Месяц назад Пентагон заключил контракт на дальнобойные дроны Switchblade для Украины.

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