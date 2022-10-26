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ВСУ атакуют врага на юге, а оккупанты усиливаются возле Авдеевки: карты боев от ISW

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Украина, Среда 26 октября 2022 08:40
ВСУ атакуют врага на юге, а оккупанты усиливаются возле Авдеевки: карты боев от ISW Фото: ВСУ продолжают атаки в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские войска продолжают атаки на юге, чтобы вытеснить врага из Херсонской области. В то же время оккупанты заявили о намерении захватить Авдеевку и усиливают штурмы на этом участке фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

Линия Оскол - Кременная

Ситуация в этом направлении остается напряженной, поскольку бои продолжают в направлении Сватово и Кременной Луганской области. Украинская армия атакует позиции врага в 10-30 км от указанных городов.

Однако оккупанты укрепляют оборону. Вероятно, российские войска заминировали весь берег реки Красная у Сватово, предполагая возможное продвижение Украины.

ВСУ атакуют врага на юге, а оккупанты усиливаются возле Авдеевки: карты боев от ISW

Донбасс

В Донецкой области идут тяжелые бои в районе Бахмута, Соледара, Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного. Также украинские защитники отбили атаки врага юго-западнее от Авдеевки в районе Марьинки и других населенных пунктов.

Российские военкоры заявляют, что оккупанты хотят окружить Авдеевку, а "решающая битва" еще впереди. Однако аналитики ISW считают это маловероятным, поскольку ситуация показывает, что российские силы не способны быстро продвигаться.

ВСУ атакуют врага на юге, а оккупанты усиливаются возле Авдеевки: карты боев от ISW

Херсонская область

По данным ISW, подразделения ВСУ возобновили атаки на Херсонском направлении. В частности, защитники уничтожают склады врага и бьют по местам сосредоточения.

Так, украинские войска недавно ударили по базе оккупантов в селе Каиры Херсонской области (в 27 км к северо-востоку от Новой Каховки). По предварительным данным, 30 военных РФ погибли, еще 100 остались под завалами. Последние видеозаписи боевых действий, похоже, указывают на то, что удар был нанесен по чеченским войскам.

ВСУ атакуют врага на юге, а оккупанты усиливаются возле Авдеевки: карты боев от ISW

Напомним, в Генштабе сообщили, что ВСУ уничтожили в Луганской области склад боеприпасов с "кадыровцами".

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