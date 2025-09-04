ua en ru
Не войсками: в Польше объяснили, как помогут вероятной миссии Европы в Украине

Польша, Четверг 04 сентября 2025 19:59
Не войсками: в Польше объяснили, как помогут вероятной миссии Европы в Украине Фото: премьер-министр Польши Дональд Туск (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Корж

Польша не планирует участвовать в размещении военных в Украине в рамках гарантий безопасности. Однако она будет играть большую роль в логистическом обеспечении европейских сил и украинской армии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет польский портал Onet.

По словам Туска, ему понравился уровень солидарности, решимости и сотрудничества между членами "коалиции решительных".

Мы обсудили, как сделать эти гарантии безопасности ощутимыми... Польша не планирует направлять войска в Украину, но мы отвечаем за логистику; мы являемся крупнейшим центром помощи здесь, и все принимают эту значительную роль", - сказал он,

Отметим, по словам президента Франции Эммануэля Макрона, сейчас на столе есть политическое и военное предложение предоставить Украине гарантии безопасности, которое поступает от 35 лидеров "коалиции решительных".

Гарантии безопасности для Украины

Напомним, 18 августа в Белом доме состоялась встреча президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами.

После встречи в Белом доме Зеленский сообщил, что детали гарантий планируют согласовать в течение 10 дней. Однако позже сроки сдвинулись еще на неделю. Президент США Дональд Трамп публично заверил, что Европа предоставит "значительные" гарантии, а США будут стоять на поддержке этих обязательств.

Сегодня, 4 сентября, лидеры ряда европейских стран встретились в Париже для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины. Перед встречей "коалиции решительных" президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.

