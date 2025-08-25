Трамп рассказал о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины
Европа должна будет обеспечить для Украины "значительные" гарантии безопасности. Но в этом процессе также будут участвовать и США.
Как передает РБК-Украина, об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.
"Европа предоставит им значительные гарантии безопасности, и она должна это сделать, потому что находится рядом. Но мы будем участвовать в этом с точки зрения поддержки. Мы будем им помогать", - отметил Трамп.
По его словам, если между Украиной и Россией удастся достичь сделки, то гарантии безопасности "не будут большой проблемой".
При этом он добавил, что США будут обеспечивать поддержку, поскольку убийства должны прекратиться.
Гарантии безопасности для Украины
Напомним, сейчас часть стран Европы в рамках "коалиции решительных" обсуждает отправку в Украину своих солдат, чтобы предотвратить возможное повторное вторжение России.
При этом, по данным Politico, заместитель министра обороны США Элбридж Колби во время встречи с европейскими коллегами заявил, что США будут принимать минимальное участие в предоставлении Украине гарантий безопасности.
В то же время CNN со ссылкой на источники написало, что США могут отправить в Украину своих пилотов для воздушных миссий.
Поддержку Украины в воздухе в рамках гарантий безопасности не исключала и пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.