Трамп рассказал о роли США в будущих гарантиях безопасности для Украины

Европа должна будет обеспечить для Украины "значительные" гарантии безопасности. Но в этом процессе также будут участвовать и США.

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил во время общения с журналистами.

"Европа предоставит им значительные гарантии безопасности, и она должна это сделать, потому что находится рядом. Но мы будем участвовать в этом с точки зрения поддержки. Мы будем им помогать", - отметил Трамп.

По его словам, если между Украиной и Россией удастся достичь сделки, то гарантии безопасности "не будут большой проблемой".

При этом он добавил, что США будут обеспечивать поддержку, поскольку убийства должны прекратиться.