Сроки сдвинулись? Зеленский рассказал, когда подготовят письменные гарантии безопасности
Украина совместно с партнерами планирует подготовить письменную конфигурацию гарантий безопасности уже на следующей неделе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.
Глава государства по итогам разговора с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что они много говорили о гарантиях безопасности.
По словам Зеленского, сейчас над наработкой каждого компонента работают советники по вопросам нацбезопасности.
"На следующей неделе вся конфигурация будет на бумаге", - пообещал он.
Также Зеленский уточнил, что в ходе разговора Эрдоган рассказал, что привлекает к процессу министра обороны Яшара Гюлера, чтобы понять, как его страна может помочь в гарантировании безопасности Украине, в том числе в Черном море.
Сроки подготовки письменных гарантий безопасности
Напомним, 19 августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что в течение недели или десяти дней планируется формализовать на бумаге гарантии безопасности для Украины.
Уже в четверг, 21 августа, глава украинского государства заверял, что конфигурацию гарантий безопасности для Украины планируется подготовить до возможной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.
В свою очередь президент США Дональд Трамп недавно отмечал, что Европа предоставит Украине значительные гарантии безопасности, а Вашингтон будет поддерживать такие гарантии.