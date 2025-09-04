ua en ru
Чт, 04 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Убийство Парубия Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Подготовка гарантий безопасности для Украины завершена, - Макрон

Франция, Четверг 04 сентября 2025 11:02
UA EN RU
Подготовка гарантий безопасности для Украины завершена, - Макрон Фото: французский президент Эммануэль Макрон (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Подготовка гарантий безопасности для Украины завершена. Взносы союзников были задокументированы и подтверждены на уровне министров обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Monde.

"Европа готова к этому, впервые с таким уровнем вовлеченности и интенсивности", - заявил президент Франции.

По его словам, взносы стран-партнеров Украины, которые были подготовлены, задокументированы и подтверждены сегодня во второй половине дня на уровне министров обороны в режиме строгой конфиденциальности.

"Подготовительная работа завершена. Теперь она будет поддержана на политическом уровне, и это дает нам основания твердо заявить, что мы готовы к прочному, длительному миру для Украины и для европейцев", - пояснил он.

Гарантии безопасности для Украины

Стоит напомнить, что ранее сегодня Reuters писал, что около 30 лидеров сегодня, 4 сентября, встретятся с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить будущие гарантии безопасности для Киева.

Более того, в материале говорилось, что союзники Украины завершили технические планы по гарантиям безопасности для Украины и готовят сигнал американскому президенту Дональду Трампу.

Заметим, что вчера, 3 сентября, Зеленский говорил, что европейских гарантий безопасности для Украины может быть недостаточно, чтобы удержать российского диктатора Владимира Путина от нового вторжения.

Он объяснил, почему все же нужно участие Соединенных Штатов Америки.

Напомним, что обсуждение гарантий безопасности для Украины активизировалось после встречи президента Трампа с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами 18 августа в Белом доме.

После этого президент Украины сообщил, что планируется согласование деталей в течение 10 дней, однако сроки позже были перенесены на неделю.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Эммануэль Макрон Гарантии безопасности
Новости
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Путин и Зеленский еще не готовы к встрече, но "что-то должно произойти", - Трамп
Аналитика
Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Путин усилит обстрелы? Готова ли Украина к новым ударам по энергетике