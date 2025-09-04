ua en ru
Не військами: в Польщі пояснили, як допоможуть ймовірній місії Європи в Україні

Польща, Четвер 04 вересня 2025 19:59
UA EN RU
Не військами: в Польщі пояснили, як допоможуть ймовірній місії Європи в Україні Фото: прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Польща не планує брати участь у розміщенні військових в Україні в рамках гарантій безпеки. Проте вона буде грати велику роль у логістичному забезпеченні європейських сил та української армії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, пише польський портал Onet.

За словами Туска, йому сподобався рівень солідарності, рішучості та співпраці між членами "коаліції рішучих".

"Ми обговорили, як зробити ці гарантії безпеки відчутними... Польща не планує направляти війська до України, але ми відповідаємо за логістику; ми є найбільшим центром допомоги тут, і всі приймають цю значну роль", - сказав він,

Зазначимо, за словами президента Франції Еммануеля Макрона, наразі на столі є політична та військова пропозиція надати Україні гарантії безпеки, яка надходить від 35 лідерів "коаліції рішучих".

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, 18 серпня у Білому домі відбулася зустріч президента США Дональда Трампа з президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами.

Після зустрічі у Білому домі Зеленський повідомив, що деталі гарантій планують узгодити протягом 10 днів. Однак пізніше терміни зсунулися ще на тиждень. Президент США Дональд Трамп публічно запевнив, що Європа надасть "значні" гарантії, а США стоятимуть на підтримці цих зобов’язань.

Сьогодні, 4 вересня, лідери низки європейських країн зустрілися у Парижі для того, щоб обговорити гарантії безпеки для України. Перед зустріччю "коаліції рішучих" президент Франції Еммануель Макрон повідомив, що підготовка гарантій безпеки для України завершена. Внески союзників були задокументовані та підтверджені на рівні міністрів оборони.

