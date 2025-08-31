Макрон пригласил европейских лидеров в Париж для переговоров об Украине, - FT

Лидеры ряда европейских стран встретятся в Париже в четверг, 4 сентября, для того, чтобы обсудить гарантии безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Financial Times.

По данным издания, ожидается, что те, кто встречался с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, соберутся в Париже в четверг по приглашению президента Франции Эммануэля Макрона. По данным источников Financial Times, они продолжат переговоры на высоком уровне.

Среди них канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Великобритании сэр Кир Стармер, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и фон дер Ляйен.

Отправка войск в Украину

18 августа в Белом доме состоялась встреча лидеров Украины, США, Франции, Финляндии, Германии, Великобритании, Италии, а также председателя Еврокомиссии и генсека НАТО. Темой их встречи стали гарантии безопасности для Украины.

В частности, союзники рассмотрели возможность гарантий безопасности, подобных статье 5 НАТО, но за пределами Альянса.

Также во время переговоров Трамп подтвердил участие Штатов в этих гарантиях, но отметил, что основная нагрузка должна лечь на европейских партнеров, и исключил отправку американских военных в Украину.

После этого "коалиция решительных" объявила готовность развернуть силы сдерживания в Украине. В частности, около 10 стран согласились отправить войска в Украину. Коалиция также направит своих военных планировщиков в США для консультаций.

В то же время, в Германии заявили, что не исключают возможности размещения своего военного контингента в Украине, а Великобритания прямо отметила готовность направить войска уже в первую неделю после вступления в силу потенциального мирного соглашения или договоренности о прекращении огня с Россией.

Эстония готова направить в Украину военный миротворческий контингент в составе одной роты.

А вот глава минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш наоборот заявил, что его страна не будет отправлять войска в Украину. Он считает, что ключевой задачей его страны является защита восточного фланга НАТО и охрана польско-белорусской границы. А также обеспечение инфраструктуры и логистики для "потенциальной миротворческой миссии".

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис также сообщил, что страна "поможет в таком деле, но не войсками".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что преждевременно обсуждать отправку войск в Украину. По его словам, прежде всего нужно заключить мирный договор и понять, каковы основные элементы этого соглашения, какими будут гарантии безопасности и роль европейских стран.