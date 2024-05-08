Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Война

Массированный обстрел Украины

Этой ночью Россия выпустила по Украине 55 ракет разных типов и 21 "Шахед". Силы ПВО сбили 20 дронов и 39 ракет. Под ударом врага были энергетические объекты по меньшей мере в шести областях - Полтавской, Запорожской, Кировоградской, Львовской, Ивано-Франковской и Винницкой.

ПВО ночью работала и в Киеве, к счастью, повреждений в столице не было.

Однако из-за ночной атаки были серьезно повреждены три украинских теплоэлектростанции.

Военное положение и мобилизация

Сегодня парламент поддержал законопроекты президента Владимира Зеленского о продлении военного положения (№11234) и общей мобилизации (№11235).

Это уже 11-ое продление с начала полномасштабной войны. Военное положение и мобилизация в Украине будут действовать по меньшей мере до 11 августа 2024 года.

Мобилизация осужденных

Также Верховная рада сегодня приняла в целом законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий осужденных. Документ разрешает мобилизацию, а также военную службу по контракту для заключенных во время военного положения.

"Прилеты" в Харькове

Россияне ударили по Харькову, в результате чего получили ранения трое детей. Известно, что мальчики 13, 14, 15 лет играли в футбол на спортивной площадке, когда оккупанты обстреляли город.

По данным местных властей, дети находятся в тяжелом состоянии. Также ранения получили двое взрослых.

Группировка россиян в Курской области

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал о том, что россияне сформировали "определенную группировку войск" на северном направлении. Цель этого изучают.

Украина

Возможные отключения света

Из-за вражеских обстрелов и новых повреждений энергетики в Украине могут ввести отключения света. Графики могут ввести в пиковые часы - с 18:00 до 23:00. Украинцев призывают быть экономными.

В частности, отключения с 18:00 до 23:00 уже ввели для украинской промышленности и бизнеса.

Как не остаться без связи и интернета при блэкаутах - узнайте в нашем материале.

Новое подозрение Коломойскому

Олигарху Игорю Коломойскому, находящемуся в СИЗО, вручили новое подозрение. Его подозревают в организации заказного убийства адвоката.

Украинские дроны-камикадзе

Директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин заявил, что Украина в этом году уже догнала Россию по производству дронов-камикадзе. Речь идет о беспилотниках, похожих на иранские Shahed-131 и Shahed-136.

Курс валют

Курс доллара в обменниках продолжил дешеветь. По состоянию на утро 8 мая средний курс продажи доллара в Украине упал до 39,75 гривны, курс евро упал до 42,85 гривны.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 39,25 гривны, евро по 42,15 гривны.

Погода

По данным синоптиков, завтра в Украину придет антициклон Thomas, поэтому дождей не ожидается. Однако ночью возможны заморозки, а днем пригреет до +11 +17.

Мир

Литва и мобилизация в Украине

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните допустила, что Вильнюс может отказать мужчинам из Украины в предоставлении вида на жительство. По ее словам, это возможно, если в Украине будет доказано, что мужчины отклоняются от военной службы.

Patriot для Украины

Как сообщают СМИ, министр обороны Германии Борис Писториус призвал Швейцарию, придерживающуюся военного нейтралитета, передать Украине систему противовоздушной обороны Patriot.

Конфискация активов РФ

Послы Европейского союза согласовали последний шаг, который необходим для отправки замороженных российских активов Украине.

Разговор Зеленского и Орбана

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его на Глобальный саммит мира.