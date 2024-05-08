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Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе, - директор "Укроборонпрома"

Украина, Среда 08 мая 2024 12:33
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Украина догнала Россию по производству дронов-камикадзе, - директор "Укроборонпрома" Фото: Герман Сметанин (ukroboronprom.сom.ua)
Автор: Александр Белоус

Украина в 2024 году догнала Россию по производству дронов-камикадзе, аналогичным Shahed-131 и Shahed-136.

Об этом заявил гендиректор "Укроборонпрома" Герман Сметанин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию АрмияInform.

По его словам, подписан ряд контрактов с частными производителями, в основном это касается лицензионного производства. Так, в частности, речь идет о производстве дронов. Поскольку частные предприятия не могут обеспечить нужное количество, поэтому подписывают лицензионное соглашение и к производству привлекаются предприятия "Укроборонпрома".

"И это уже дало свои результаты. В 2024 году Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников", - сказал Сметанин,

Он подтвердил слова министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александра Камышина, который заявил, что "то, что на России взрывается, - это все наше".

Также для разработки новых видов вооружений привлечено большое количество частных предприятий-разработчиков, ученых. Есть разработки более инновационные, есть соответствующие завтрашнему дню, сообщил гендиректор "Укроборонпрома".

Как сообщало РБК-Украина,Кабинет министров выделил дополнительные 15,5 млрд гривен на закупку дронов. Они пойдут администрации Госспецсвязи, занимающейся соответствующими закупками. Средства позволят поставить Силам безопасности и обороны 300 тысяч беспилотников.

Это дополнительный ресурс до 43,3 млрд гривен, которые уже выделили на беспилотники в этом году.

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