Литва может отказать в ВНЖ мужчинам из Украины. Премьер назвала условие

Литва может отказать в предоставлении вида на жительство мужчинам из Украины. В частности, если Киев докажет, что они отклоняются от военной службы.

Об этом заявила премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

"Мы не будем организовывать депортацию или искать украинских мужчин в стране, потому что это было бы не законно", - заявила она.

Шимоните добавила, что ЕС гарантировал им защиту до марта 2025 года.

Однако тем, кого Киев докажет в уклонении от военной службы, может быть отказано в постоянном проживании, сказала Шимоните.

"Литва очень хочет помочь Украине, чтобы у нее был потенциал для обновления вооруженных сил и чтобы люди, которые долгое время воевали, могли отдохнуть", - подчеркнула премьер.

