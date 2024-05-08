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Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: новые сроки

Среда 08 мая 2024 13:19
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Военное положение и мобилизацию в Украине снова продлили: новые сроки Фото: военное положение и мобилизация продлены еще на 90 дней (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная Рада проголосовала за продление военного положения и общей мобилизации в Украине. Этот правовой режим будет действовать еще 90 дней, а именно до 11 августа 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал нардепа Алексея Гончаренко и нардепа Ярослава Железняка в Telegram.

Таким образом, сегодня парламентарии приняли законопроект №11234 о продлении военного положения, а также №11235 о продлении срока общей мобилизации. Их накануне внес в Раду президент Владимир Зеленский.

Это уже одиннадцатое продление с начала полномасштабной войны.

Как голосовали нардепы

Решение о продлении действия военного положения в стране поддержали - 339 депутатов.

За продление мобилизации проголосовали - 336 нардепов.

Отметим, что далее, согласно процедуре, документы должен подписать президент Владимир Зеленский.

Фото: голосование нардепов (t.me/yzheleznyak)

Военное положение

Военное положение введено в Украине еще с 24 февраля 2022 года в связи с полномасштабной военной агрессией Российской Федерации.

Речь идет об особом правовом режиме, который вводится в стране или в отдельных ее местностях в случае вооруженной агрессии или угрозы нападения, опасности государственной независимости Украины, ее территориальной целостности и предусматривает предоставление соответствующим органам власти (военному командованию, военным администрациям и органам местного самоуправления) полномочий, необходимые для предотвращения угрозы и отражения агрессии.

Впрочем, военное положение не следует путать с состоянием войны. Регламентация "военного положения" определяется национальным законодательством, тогда как "состояние войны" регулируется международным правом. Объявление войны, в соответствии с международным правом, происходит путем обращения к собственному народу или правительству государства-противника, мирового сообщества.

Мобилизация

Также в Украине действует общая мобилизация, во время которой призвать на службу могут военнообязанных граждан в возрасте от 18 до 60 лет, если они не имеют законных оснований для отсрочки или исключения из военного учета.

Отметим, что в Украине также был принят ряд законов, вносящих определенные изменения в военный учет и мобилизацию. Так, в стране снижен мобилизационный возраст до 25 лет, а с 4 мая отменено такое понятие как "ограниченно пригодный". Кроме того, с 18 мая вступит в силу еще один комплексный закон, согласно которому военнообязанные должны в течение двух месяцев дней обновить свои данные.

Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина "Общая мобилизация в Украине: к чему готовиться всем военнообязанным в мае".

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