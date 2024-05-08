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Послы ЕС согласовали отправку замороженных российских активов Украине

Брюссель, Среда 08 мая 2024 17:06
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Послы ЕС согласовали отправку замороженных российских активов Украине Фото: президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен и глава Европейского совета Шарль Мишель (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Послы Европейского союза сегодня, 8 мая, пришли к согласию относительно последнего шага перед отправкой замороженных российских активов Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Джозвяка.

"Послы ЕС согласовали последний шаг - отправку арестованных сверхприбылей от российских государственных активов, которые заморожены в Европейском союзе, в Украину". - сообщил журналист.

Замороженные активы Российской Федерации

Напомним, что после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину ряд стран-партнеров арестовали государственные активы России, которые в то время находились в их странах.

На счетах стран-партнеров Украины заморожено около 300 миллиардов долларов российских активов. Рассматривается возможность использования прибыли или процентов от этих активов для оказания помощи Украине.

Однако, вчера мы сообщали, что часть стран ЕС может отказаться от использования прибыли от замороженных активов России для покупки оружия для Украины.

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