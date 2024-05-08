Завтра в Украину придет антициклон Thomas. Синоптик рассказала о погоде
Погода в Украине завтра, 9 мая, будет определяться антициклоном Thomas. Поэтому у нее будут свои особенности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.
"Западный антициклон по имени Thomas - масштабная область высокого атмосферного давления - будет определять завтра сухую солнечную погоду на значительной части Европейского континента, включая Украину", - рассказала она.
Поэтому, по данным, 9 мая осадков у нас не ожидается будет малооблачно и солнечно.
Завтра днем максимальная температура воздуха будет +11...+17 градусов, на северо-востоке кое-где +9...+11 градусов, в южной части и в западных областях +15...+20 градусов, на Закарпатье до + 22 градусов.
Заморозки в Украине
Однако, как отметила Диденко, ясная погода ночью позволит арктической воздушной массе доехать до Украины и выстудить воздух и даже подстилающую поверхность до заморозков.
"Только южная часть, Закарпатье и области прикарпатья избегут заморозков", - констатировала она.
Кроме того, ночью 10 мая заморозки еще продержатся на востоке, севере и в центре Украины, а уже 11 мая они прекратятся.
Погода в Киеве
В Киеве 9 мая ожидается свежая ясная, без осадков, погода. Ночью +2...+5 градусов, в окрестностях заморозки, днем также не слишком тепло, +11,+12 градусов.
Погода в Украине
Погода в Украине будет определяться резкими перепадами еще несколько недель.
Однако дальше в мае уже стоит ожидать настоящей летней жары с повышением температуры воздуха до 28 градусов.
При этом до 15-16 мая в Украине будет холодно. А в конце мая не исключены заморозки.
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