Завтра в Украину придет антициклон Thomas. Синоптик рассказала о погоде

Погода в Украине завтра, 9 мая, будет определяться антициклоном Thomas. Поэтому у нее будут свои особенности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"Западный антициклон по имени Thomas - масштабная область высокого атмосферного давления - будет определять завтра сухую солнечную погоду на значительной части Европейского континента, включая Украину", - рассказала она.

Поэтому, по данным, 9 мая осадков у нас не ожидается будет малооблачно и солнечно.

Завтра днем максимальная температура воздуха будет +11...+17 градусов, на северо-востоке кое-где +9...+11 градусов, в южной части и в западных областях +15...+20 градусов, на Закарпатье до + 22 градусов.

Заморозки в Украине

Однако, как отметила Диденко, ясная погода ночью позволит арктической воздушной массе доехать до Украины и выстудить воздух и даже подстилающую поверхность до заморозков.

"Только южная часть, Закарпатье и области прикарпатья избегут заморозков", - констатировала она.

Кроме того, ночью 10 мая заморозки еще продержатся на востоке, севере и в центре Украины, а уже 11 мая они прекратятся.

Погода в Киеве

В Киеве 9 мая ожидается свежая ясная, без осадков, погода. Ночью +2...+5 градусов, в окрестностях заморозки, днем также не слишком тепло, +11,+12 градусов.