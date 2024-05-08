Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных
Сегодня, 8 мая, Верховная рада приняла законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий заключенных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.
Согласно итогам голосования:
- "за" проголосовали 279 народных депутатов;
- "против" - 0;
- "воздержались" - 40;
Как отметил Железняк, из законопроекта убрали риски по антикоррупции на которых отмечал антикоррупционный комитет.
Фото: Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных (t.me/yzheleznyak)
В частности мобилизоваться из тюрьмы не смогут:
- депутаты;
- часть топ-коррупционеров;
- виновные в тяжких преступлениях. Речь идет, например, об убийствах, изнасилованиях.
Мобилизация заключенных
Как и упоминалось выше, законопроект №11079, который сегодня был проголосован, предусматривает мобилизацию, а также военную службу по контракту заключенным во время военного положения.
В том же числе законопроект предусматривает условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, соответственно, с последующей службой по контракту. Чтобы мобилизоваться, кроме желания осужденного, необходимо и решение суда.
Подробнее о законопроекте - в материале РБК-Украина.
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