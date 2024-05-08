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Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных

Среда 08 мая 2024 14:45
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Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных Фото: Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня, 8 мая, Верховная рада приняла законопроект №11079-1 о мобилизации некоторых категорий заключенных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно итогам голосования:

  • "за" проголосовали 279 народных депутатов;
  • "против" - 0;
  • "воздержались" - 40;

Как отметил Железняк, из законопроекта убрали риски по антикоррупции на которых отмечал антикоррупционный комитет.

Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных

Фото: Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных (t.me/yzheleznyak)

В частности мобилизоваться из тюрьмы не смогут:

  • депутаты;
  • часть топ-коррупционеров;
  • виновные в тяжких преступлениях. Речь идет, например, об убийствах, изнасилованиях.

Мобилизация заключенных

Как и упоминалось выше, законопроект №11079, который сегодня был проголосован, предусматривает мобилизацию, а также военную службу по контракту заключенным во время военного положения.

В том же числе законопроект предусматривает условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, соответственно, с последующей службой по контракту. Чтобы мобилизоваться, кроме желания осужденного, необходимо и решение суда.

Подробнее о законопроекте - в материале РБК-Украина.

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