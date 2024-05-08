Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Согласно итогам голосования:

"за" проголосовали 279 народных депутатов;

"против" - 0;

"воздержались" - 40;

Как отметил Железняк, из законопроекта убрали риски по антикоррупции на которых отмечал антикоррупционный комитет.

Фото: Рада поддержала законопроект о мобилизации заключенных (t.me/yzheleznyak)

В частности мобилизоваться из тюрьмы не смогут:

депутаты;

часть топ-коррупционеров;

виновные в тяжких преступлениях. Речь идет, например, об убийствах, изнасилованиях.

Мобилизация заключенных

Как и упоминалось выше, законопроект №11079, который сегодня был проголосован, предусматривает мобилизацию, а также военную службу по контракту заключенным во время военного положения.

В том же числе законопроект предусматривает условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, соответственно, с последующей службой по контракту. Чтобы мобилизоваться, кроме желания осужденного, необходимо и решение суда.

Подробнее о законопроекте - в материале РБК-Украина.