Как не остаться без связи и интернета при отключении света

Из-за массированного удара по энергетике 8 мая 2024 года во всех областях Украины могут ввести графики отключения света. Уже известно, что пик ожидается вечером с 18:00 до 23:00.

РБК-Украина напоминает три простых шага для того, чтобы не остаться без связи и интернета.

Мобильная связь

Из-за нестабильного электроснабжения в сетях может пропадать связь на телефонах. Когда выключается свет, станции мобильных операторов переключаются на альтернативное питание.

Как правило, батарей и генераторов хватает на 4-5 часов работы. Если после этого до сих пор нет света, станция может отключиться полностью и не обслуживать абонентов.

Чтобы не оставить украинцев совсем без связи, еще в 2022 году был запущен национальный роуминг. Это бесплатная опция, которая позволяет абонентам пользоваться услугами других операторов в зоне покрытия.

Чтобы воспользоваться этой опцией, нужно на смартфоне отключить автовыбор сети. На Android - перейти в "Настройки" - "Мобильная сеть" (или "Подключение") - "Оператор". На iOS: "Параметры" - "Мобильные данные" - "Выбор сети".

Фото: как не остаться без света (thedigital.gov.ua)

Затем нужно найти и выбрать доступную сеть - VODAFONE UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL. Если не удалось зарегистрироваться, попробуйте снова или выберите другого оператора. После этого можно звонить, принимать звонок, отправлять и получать смс-сообщения.

Что касается мобильного интернета, то вряд ли его использование в национальном роуминге будет комфортным. Операторы дают доступ к сети 2G/3G на скорости до 512 Кбит/с. Этого может хватить на обмен сообщениями в мессенджерах или поиск информации в интернете.

Домашний интернет

Если вы хотите оставаться с домашним интернетом при отключениях света, следует заранее побеспокоиться об этом заранее. Для этого нужно уточнить у своего провайдера, перешел ли он на энергоэффективные интернет сети по технологии xPON.

PON (passive optical network или "пассивная сеть") - это технология, которая обеспечивает доступ в интернет в домах с проведенными оптическими коммуникациями. В таких случаях оптика заводится непосредственно в квартиру.

Особенностью PON является древовидная архитектура, которая не требует электроснабжения для периферийных узлов. Это позволяет получать доступ к сети даже при локальных перебоях со светом при наличии резервного питания у ваших девайсов. Скорость остается высокой, достаточной даже для просмотра онлайн-ТВ.

Фото: как не остаться без интернета (thedigital.gov.ua)

Если ваш провайдер не предоставляет доступ в интернет по оптике, можно найти ближайшего провайдера с xPON-сетью и подать заявку на подключение. Чтобы ускорить процесс, советуют скооперироваться с соседями. Отметим, в Киеве такая услуга доступна у большинства крупных провайдеров.

Если домашний интернет раздается по Wi-Fi, то помимо источников питания для ноутбука или компьютера, нужен альтернативный источник питания для роутера. Это могут быть как зарядные станции или бесперебойники, так и павербанки. В последнем случае нужна батарея, способная выдавать необходимый вольтаж, и кабель с соответствующими разъемами.

При соблюдении всех условий можно оставаться дома онлайн не только во время веерных отключений, но и при длительных блекаутах.

Пункт несокрушимости

Если национальный роуминг не работает и пропал домашний интернет, можно прийти в один из Пунктов несокрушимости. Достаточно загрузить карту в приложении "Дія", чтобы в несколько кликов найти ближайший пункт и проверить, есть ли в нем все необходимое.

Фото: как найти Пункт несокрушимости (thedigital.gov.ua)

Через приложение можно проверить, работает ли пункт, доступен ли для людей с инвалидностью, а также есть ли там связь, интернет, генератор, вода, тепло, аптечка и возможность подзарядить гаджеты.

Почему это снова актуально

В ночь на 8 мая Российская Федерация запустила более 50 ракет и 20 "шахедов", под удар попала энерегтическая инфраструктура в шести областях - Львовская, Винницкая, Полтавская, Запорожская, Кировоградская и Ивано-Франковская. Известно о прилетах на объекте генерации "Укрэнерго" и трех электростанциях ДТЭК.

Подробнее об этом в материале "Массированный удар по энергетике Украины. Что известно о последствиях атаки и где "прилеты".

Из-за дефицита в энергосистеме сегодня вечером с 18:00 до 23:00 возможны отключения бытовых и промышленных потребителей по всей стране.

Информация о графиках должна появиться на официальных страницах облэнерго.