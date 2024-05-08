В Харькове "прилеты" в жилом районе: пострадали дети
Российские войска обстреляли Харьков в среду, 8 мая. В результате атаки пострадали дети.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Оккупанты ударили по жилому району города. В результате российских обстрелов пострадали трое детей. Их состояние неизвестно.
"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Пострадали по меньшей мере трое детей. Детали устанавливаются", - отметил глава ОВА.
Позже Синегубов сообщил, что было зафиксировано попадание на открытую местность на территории образовательного учреждения. По его словам, есть данные о трех пострадавших детях - мальчиках 12, 13 и 15 лет.
Как отметил мэр города, состояние одного из пострадавших детей тяжелое.
Обновлено в 14:10
Местные власти сообщили, что количество пострадавших возросло до пяти. Помимо троих детей, пострадали также 55-летний мужчина и женщина 80 лет.
Обновлено в 14:50
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона сообщил, что пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии. По его словам, трое мальчиков (в возрасте 13, 14, 15 лет) в момент атаки играли в футбол на спортивной площадке.
Следует отметить, что в Харькове сегодня неоднократно раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об опасности ударов ракетами по Харьковской области.
Харьков под ежедневными обстрелами
Стоит отметить, что Харьков страдает от российских обстрелов из-за своей близости к границе с РФ. Оккупанты атакуют город ракетами, КАБами, дронами и другим вооружением.
Весной россияне усилили обстрелы Харькова. Более того, разведка отмечает, что у россиян, вероятно, есть план нового наступления на Харьков, но оккупанты не накопили нужное количество сил.
В ночь на 8 мая российская армия также атаковала город. Оккупанты направили на город дроны-камикадзе. Два "Шахеда" сбили в северной части Харькова. К счастью, никто не пострадал.
Детальнее о последствиях очередной атаки России - в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.