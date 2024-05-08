В Харькове "прилеты" в жилом районе: пострадали дети

Российские войска обстреляли Харьков в среду, 8 мая. В результате атаки пострадали дети.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Харькова Игоря Терехова и главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Оккупанты ударили по жилому району города. В результате российских обстрелов пострадали трое детей. Их состояние неизвестно.

"Оккупанты нанесли удары по Харькову. Пострадали по меньшей мере трое детей. Детали устанавливаются", - отметил глава ОВА.

Позже Синегубов сообщил, что было зафиксировано попадание на открытую местность на территории образовательного учреждения. По его словам, есть данные о трех пострадавших детях - мальчиках 12, 13 и 15 лет.

Как отметил мэр города, состояние одного из пострадавших детей тяжелое.

Обновлено в 14:10

Местные власти сообщили, что количество пострадавших возросло до пяти. Помимо троих детей, пострадали также 55-летний мужчина и женщина 80 лет.

Обновлено в 14:50

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире телемарафона сообщил, что пострадавшие дети находятся в тяжелом состоянии. По его словам, трое мальчиков (в возрасте 13, 14, 15 лет) в момент атаки играли в футбол на спортивной площадке.

Следует отметить, что в Харькове сегодня неоднократно раздавались взрывы. Воздушные силы предупреждали об опасности ударов ракетами по Харьковской области.