Массированный удар по энергетике Украины. Что известно о последствиях атаки и где "прилеты"
Россия в День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне нанесла массированный удар по Украине, применив более 70 ракет и дронов. Под ударом оказались объекты энергетики в шести областях, серьезные повреждения получили три ТЭС. Также есть пострадавшие и разрушенные дома.
О последствиях массированной ракетной атаки РФ в разных регионах - читайте в материале РБК-Украина ниже.
При подготовке материала использовались: заявления глав ОВА в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, ГСЧС, МВД, УЗ, президента Владимира Зеленского, Минэнерго, ДТЭК, "Укрэнерго", Воздушных сил ВСУ.
Главное по состоянию на 10:00:
- Силам ПВО удалось сбить 39 из 55 ракет и 20 из 21 дрона-камикадзе "Шахед".
- Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в 6 областях. Серьезно повреждены три ТЭС.
- Киев. Раздавались взрывы, работала ПВО, все цели в районе столицы уничтожены.
- Кировоградская область. Поврежден объект критической инфраструктуры, пострадал ребенок. Разрушены 13 домов и около 30 гаражей.
- Винницкая область. Попадание в объекты критической инфраструктуры.
- Киевская область. Падение обломков в четырех районах. В Броварском р-не ранения получили мужчина и женщина. Имеются повреждения линий электросетей. Разрушен один частный дом, еще 14 и машина повреждены.
- Полтавская область. Попадание в объект энергоинфраструктуры.
- Запорожье. РФ попала по объектам критической и гражданской инфраструктуры. Повреждена пожарно-спасательная часть.
- Львовская область. Враг атаковал 2 объекта энергетической инфраструктуры: теплостанцию и газохранилище.
- Ивано-Франковская область. Целью был объект энергетической инфраструктуры.
- Херсон. Попадание по вокзалу и ж/д путям. Город частично без света.
- Харьков. Сбиты два "Шахеда". Разрушений или раненых нет.
Или атаковали россияне
По словам командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, всего во время массированной атаки враг применил 76 средств воздушного нападения - 55 ракет и 21 ударный беспилотник. Из них были уничтожены следующие виды:
- 33 из 45 ракет Х-101/Х-555,
- 4 из 4 "Калибров",
- 0 из 1 "Кинжала",
- 0 из 2 "Искандеров",
- 2 из 2 Х-59/Х-69,
- 0 из 1 "Искандер-К".
- и 20 из 21 дрона "Шахед".
К отражению нападения были привлечены авиация, зенитные войска, мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы ВСУ.
Под ударом энергетика
В Минэнерго отмечают, что на этот раз атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях. В свою очередь глава минэнерго Герман Галущенко призвал украинцев бережливого использовать электричество, особенно в утренние и вечерние часы.
Между тем, в ДТЭК говорят, что враг атаковал три теплоэлектростанции (какие именно не называют). Только известно, что там серьезно повреждено оборудование.
В общей сложности над ликвидацией последствий сегодняшних обстрелов работают 350 спасателей и 100 единиц специализированной техники.
Киев и область
В Киеве воздушная тревога длилась более трех часов. Ракеты заходили на город по разным направлениям. Силами и средствами противовоздушной обороны все воздушные цели в районе столицы были уничтожены. По предварительным данным, в столице без пострадавших и разрушений.
Однако есть последствия Киевской области. Там зафиксировано падение обломков в 4 районах области. Так, в Броварском районе женщину и мужчину с многочисленными ранениями конечностей и осколочными ранениями доставили в больницу.
Также в регионе зафиксировано повреждение линий электросетей. В одном из сел частично отсутствует электроэнергия. Энергетики работают над возвращением света. Еще один жилой частный дом и подсобное помещение рядом разрушены, кроме того, 14 частных домов и одно авто повреждено.
Фото: последствия вражеской ракетной атаки в Киевской области (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Полтавская область
В Полтавской области, несмотря на удачную работу защитников, есть и попадание в объект энергетической инфраструктуры. По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
Винницкая область
Неспокойно было и в Винницкой области, где враг также атаковал крылатыми ракетами объекты критической инфраструктуры. Местные власти сообщили о попадании, но подробностей не предоставляют.
Кировоградская область
В результате вражеской ракетной атаки на Кировоградскую область в Александрийском районе поврежден объект критической инфраструктуры. Травмирован 8-летний ребенок.
Разрушены предварительно 13 частных домов и почти три десятка гаражей. Все службы работают на месте.
Львовская область
По предварительной информации, этой ночью во Львовскую область залетели 12 вражеских ракет, из них 8 были сбиты. Однако есть и "прилеты". Так, около 5 часов утра, оккупанты попали в объект генерации энергии в Червоноградском районе. Вспыхнули два пожара. Речь идет о теплостанции, сообщили в ОВА.
Также из-за попадания ракеты пострадал объект критической энергетической инфраструктуры в Стрыйском районе. Там под атаку попало газохранилище.
Кроме того, во время повторной воздушной тревоги, объявленной в области в 06:27, оккупант повторно атаковал Львовскую область, но уже "Кинжалами". Критическая и жилищная инфраструктура не пострадали.
Ивано-Франковская область
Враг нанес ракетные удары и по Прикарпатью. Целью был объект энергетической инфраструктуры. В результате чего возник пожар, огонь уже ликвидировали. В регионе без пострадавших, состояние повреждений объекта уточняется.
Запорожье
В Запорожье есть "прилет" по объектам критической и гражданской инфраструктуры, гаражному кооперативу, одному из парков города и городскому электротранспорту. Разрушена также одна из пожарных частей Запорожья - повреждены служебные помещения и фасад здания.
Херсон
Страна-террорист также атаковала гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Херсоне. В результате повреждены колеи и вокзал города. В настоящее время движение поезда №121/122 Киев - Херсон - Киев железнодорожники временно ограничили в Николаев. Оттуда пассажиров в Херсон и обратно будут везти автобусами. Все 99 пассажиров находятся в безопасности. Остальные поезда УЗ продолжают движение по графику.
Кроме того, из-за вражеских ударов Херсон частично остался без света. В настоящее время энергетики работают над его восстановлением.
Фото: войска РФ повредили железную дорогу в Херсоне (t.me/olexandrprokudin)
Реакция Зеленского
На очередной террор россиян уже отреагировал президент Владимир Зеленский. Он связал массированный удар Путина по объектам энергетики с Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
"Весь мир должен четко понимать, кто есть кто. Весь мир не имеет права дать еще один шанс нацизму", - заметил Зеленский.
Фото: Зеленский отреагировал на атаку РФ и опубликовал фотографию (t.me/V_Zelenskiy_official)
Предыдущая массированная атака РФ
Напомним, что перед этимпутинская армия массированно атаковала Украину в ночь с 26 на 27 апреля. В то время, как и за последнее время, целью также была энергетика. Вражеские ракеты были нацелены на Днепр, Ивано-Франковскую и Львовскую области. В эту ночь враг ударил по четырем теплоэлектростанциям, было серьезно повреждено оборудование.
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