Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

В ГУР заявили об угрозе потери Часового Яра, Украина и Британия готовят новое соглашение о партнерстве на 100 лет, а Берлин накрыло едким дымом из-за мощного пожара.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Новый этап войны

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина сейчас стоит перед новым этапом войны. По словам главы государства, россияне готовятся к попытке расширить наступательные действия.

Бои за Часов Яр

Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий в интервью The Economist сказал, что вероятно, лишь вопрос времени, когда Часов Яр падет, равно как Авдеевка, которую россияне разбомбили полностью в феврале.

"Конечно, не сегодня завтра, но все зависит от наших резервов и запасов", - заявил он.

Что еще сказал Скибицкий в новом интервью - читайте в материале РБК-Украина.

О том, что будет означать для ВСУ потеря города, узнайте здесь.

У России есть план захвата Харькова и Сум

Командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк в интервью The Times заявил, что целью РФ на этот год является полная оккупация Донецкой и Луганской областей. Но если ей это удастся, она нацелится на захват Запорожской области. Он также подтвердил, что у врага есть план захвата Харькова и Сум. Впрочем, по его словам, неизвестно "насколько эти планы серьезны и способны ли россияне их реализовать".

Кибератака на Татарстан

Украинские киберспециалисты провели масштабную кибератаку на интернет-провайдерах и операторах мобильной связи в российском Татарстане. Как сообщили РБК-Украина источники в спецслужбах, это была операция ГУР МО. Главной целью разведчиков стали сети связи в экономической зоне "Алабуга".

В результате кибероперации удалось заблокировать работу интернет-сети, мобильного оператора МТС, крупнейшего оператора связи ПАО Таттелеком и регионального Уфанета.

Когда приедет немецкий Patriot

По данным американского издания The New York Times, обещанная Германией система Patriot может приехать в Украину не раньше конца июня. Ее поставка может совпасть с прибытием в Украину истребителей F-16.

Украина

Политика

Президент Владимир Зеленский совершил рабочую поездку в Хмельницкий, где посетил в больнице раненых бойцов, провел совещание по ситуации с безопасностью, в частности на АЭС, а также защите других объектов критической инфраструктуры, восстановление энергетики. В ходе визита он назначил нового главу Хмельницкой ОВА. Им стал Сергей Тюрин.

Мобилизация

Министерство обороны Украины обнародовало список заболеваний, разрешающих признавать мужчин призывного возраста пригодными к службе.

Согласно перечню, служить в ТЦК и частях обеспечения могут мужчины, которые имеют:

клинически излеченный туберкулез;

хронические вирусные гепатиты с умеренными нарушениями функций;

болезнь, обусловленная ВИЧ, с иммунной субкомпенсацией;

рак нижней губы, рак кожи;

медленно прогрессирующие болезни крови с умеренными нарушениями функций и частыми обострениями;

легкие психические проявления;

при синдроме зависимости от психических веществ с умеренными или легкими психическими расстройствами.

С полным списком болезней можно ознакомиться в материале по ссылке.

Новое подозрение Наумову

Бывшему начальнику Главного управления внутренней безопасности СБУ Андрею Наумову объявили еще одно подозрение. На этот раз в незаконном обогащении на 32,7 миллиона гривен, за что экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

Ограничение для ломбардов

В Украине запретили банкам и ломбардам принимать в качестве залога товары, которые могут быть товарами военного назначения. Речь идет, в частности, о дронах и тепловизорах.

Тарифы

В Национальном банке Украины прогнозируют поэтапное приведение тарифов на услуги ЖКХ к экономически обоснованным уровням в течение нескольких лет. В то же время, учитывая сложную ситуацию в энергетике, тарифы на э/э для бытовых потребителей могут расти быстрее.

Курс

Доллар дешевеет второй день подряд. Официальный курс на 6 мая 2024 установлен на таком уровне: 39,3969 грн за 1 доллар (-0,1376 грн).

Погода

4 мая в Украине сухую и солнечную погоду будет формировать антициклон Sven. Впрочем, завтра возможны и заморозки.

Мир

Великобритания

Министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон во время визита в Киев начал переговоры с Украиной по поводу 100-летнего партнерства. Речь идет о новом соглашении для углубления отношений между государствами.

Также он встретился с президентом Владимиром Зеленским и обсудил, в частности, Глобальный саммит мира. Среди прочего Кэмерон пообещал Украине 3 млрд фунтов (3.74 млрд долларов) ежегодно, а также заявил, что украинцы вправе бить полученным от Британии оружием по территории РФ.

Чехия

Министр иностранных дел Чехии Ян Липовский заявил, что его страна не поддерживает украинцев, которые пытаются избежать мобилизации. Чиновника цитирует издание Novinky, которое отмечает, что в Чешской Республике насчитывается 94 643 мужчины в возрасте от 18 до 65 лет, имеющих временную защиту в связи с войной в Украине.

Италия

Италия намерена объявить о новом пакете военной помощи Украине перед саммитом G7, который состоится 13 июня. Ожидается, что он будет включать в себя систему ПВО SAMP/T.

Венгрия

МИД Украины сообщил, что убийство украинца в Будапеште (Венгрия) произошло в результате вспыхнувшей сорры в общежитии для работников автотранспортной компании. Подозреваемый в совершении преступления гражданин Казахстана задержан, ведутся следственные действия.

Германия

В немецком Берлине произошел масштабный пожар площадью 2000 квадратных метров в здании металлообрабатывающего завода Diehl Metal Applications. Там вспыхнуло четырехэтажное здание, в котором были токсичные химические вещества (серная кислота и цианид меди). Ядовитый дым навис над частью города. Пожарным удалось локализовать огонь, информации о травмированных нет.