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Британия и Украина начали переговоры по 100-летнему партнерству

Пятница 03 мая 2024 12:45
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Британия и Украина начали переговоры по 100-летнему партнерству Фото: глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Великобритания и Украина начали переговоры по поводу 100-летнего партнерства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение посольства Британии в Киеве в Facebook.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон начал переговоры с Украиной по 100-летнему партнерству.

"Нового соглашения, которое построит прочные связи между нашими двумя странами во всем спектре отношений: от торговли, безопасности и обороны, до науки и технологий, образования, культуры и многое другое", - говорится в сообщении.

Кроме того, Камерон подтвердил предоставление 36 млн фунтов стерлингов помощи для энергетической инфраструктуры Украины, включая 20 млн фунтов стерлингов экстренного финансирования для восстановления после недавней волны атак на критическую инфраструктуру Украины и еще 16 для победителей конкурса инновационных проектов Innovate Ukraine.

Помощь Украине от Британии

Недавно Великобритания выделила около 150 млн фунтов стерлингов на развитие энергетического сектора Украины.

В начале апреля стало известно, что Лондон рассматривает возможность поставки Украине прототипов лазерного оружия для сбивания беспилотников и ракет.

10 апреля Украина и Великобритания подписали рамочное соглашение о сотрудничестве в области оборонного оборудования.

22 марта Министерство обороны Великобритании объявило о новой военной помощи Украине в размере 60 млн фунтов стерлингов. В эту сумму входят беспилотники и средства противовоздушной обороны.

Кроме того, премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об увеличении военной помощи Украине на 500 миллионов фунтов стерлингов.

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