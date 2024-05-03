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НБУ снижает официальный курс доллара к гривне второй день подряд

Украина, Пятница 03 мая 2024 15:44
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НБУ снижает официальный курс доллара к гривне второй день подряд Фото: курс доллара упал на 14 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 6 мая 2024 года установлен на таком уровне: 39,3969 гривен за 1 доллар (-0,1376 грн).

НБУ снижает официальный курс доллара к гривне второй день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,3359 гривен за 1 евро (+0,0261 грн).

НБУ снижает официальный курс доллара к гривне второй день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 13 копеек до 39,34-39,39 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ снижает официальный курс доллара к гривне второй день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 5 копеек до 39,85 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Напомним, НБУ прогнозирует сокращение международной помощи Украине. Прогнозируется помощь на уровне 37,9 млрд долларов в 2024 году, 25,1 млрд долларов в 2025 году и 12,6 млрд долларов в 2026 году.

Существует также риск задержки поступлений внешней помощи, что приведет к сокращению международных резервов и ослабит внешнюю устойчивость государства. При таком сценарии курсовые и инфляционные ожидания будут ухудшаться, а НБУ будет проводить более жесткую монетарную политику.

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