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Заморозки и антициклон Sven: синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

Украина, Пятница 03 мая 2024 13:44
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Заморозки и антициклон Sven: синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине Фото: синоптик Наталка Диденко дала прогноз на 4 мая в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Погода в субботу, 4 мая, в Украине будет определяться антициклоном Sven. Также завтра вероятны и заморозки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook.

"Суббота в Украине организует повсюду сухую солнечную погоду. Хотя точнее, это антициклон Sven (карта, - ред) обеспечит и солнце, и ясное небо", - рассказала она, отметив, что 4 мая осадков не предполагается.

Заморозки и антициклон Sven: синоптик рассказала о погоде на завтра в Украине

Украину накроет антициклон Sven 4 мая (facebook.com/tala.didenko)

Кроме того, по данным синоптика, ветер будет северо-восточным и восточным, умеренным, а в южной части Украины возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

"4 мая на востоке и северо-востоке, вероятно, местами и в центре, кроме Винницкой области возможны заморозки", - отметила Диденко.

Температура воздуха в течение дня будет колебаться в комфортных пределах, +14...+19 градусов, в западных областях будет теплее всего завтра, +18...+22 градуса, в Закарпатье до +25 градусов.

"В Киеве 4 мая сухо солнечно, свеженько, +14...+16 градусов", - добавила Диденко.

Погода летом 2024 в Украине

Лето в Европе 2024, как предупреждают синоптики, будет жарче, чем обычно, поэтому не исключена засуха.

При этом, согласно прогнозу климатологов, май не отойдет от уже известной "традиции" и продолжит "парад" аномально теплого периода, который наблюдается с прошлого года и захватил уже последние 10 месяцев.

Вероятно, аномально теплая погода, в частности для зимы, связана с явлениями "Эль-Ниньо" и "Ла-Нинья".

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