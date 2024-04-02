Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня

Украинские дроны атаковали завод по сборке "Шахедов" и НПЗ в Татарстане, в Гааге заработал Реестр ущерба от агрессии РФ, а Лукашенко заявил, что готовит Беларусь к войне.

РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.

Война

Атака на Татарстан

Украинские дроны атаковали завод по сборнике "Шахедов" в Татарстане, который находится в более чем 1000 км от Украины. Источники РБК-Украина сообщили - это была операция ГУР. В результате удара есть значительные разрушения производственных мощностей.

Кроме того, СБУ и ГУР в ходе совместной операции атаковали дронами в этом же регионе нефтеперерабатывающий завод "Танеко". Это один из пяти крупнейших НПЗ в России.

Подробно о последствиях атаки завода в Татарстане - читайте в материале РБК-Украина.

Украина применяет дроны с ИИ

CNN пишет, что некоторые беспилотники, которыми Украина атакует российские НПЗ, оборудованы базовой формой искусственного интеллекта. Это помогает им ориентироваться и избегать радиопомех.

Россияне неудачно пытаются замаскировать самолеты

Британская разведка обнародовала спутниковый снимок с аэродрома "Кировск" в оккупированном Крыму. На нем можно увидеть, как вертолет сел на поверхность нарисованного на аэродроме силуэта самолета, который служит отвлечением для украинских ударов.

По данным британцев, вертолеты россиян часто приземляются на нарисованные истребители, чем полностью срывают попытки замаскировать свою авиацию. Подобные картинки также наблюдаются по меньшей мере еще на 12 российских авиабазах.

Заработал Реестр убытков для Украины

В Гааге, где проходила конференция "Восстановление справедливости для Украины", начал работу Международный реестр убытков, куда могут обратиться с заявлением пострадавшие от российской агрессии украинцы.

Сегодня запустили механизм фиксации поврежденного или разрушенного жилья. Заявление можно подать через "Дію".

Украина производит по 8 САУ "Богдана" месяц

Украинский ВПК ежемесячно производит по 8 САУ "Богдана", пишет The New York Times со ссылкой на неназванных официальных лиц. Издание напоминает, что еще в декабре речь шла о 6 единицах в месяц.

Мобилизация с 25 лет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, который предусматривает снижение призывного возраста украинцев на военную службу до 25 лет.

Россияне нанесли удар по Днепру

Российская армия нанесла ракетный удар по Днепру. В результате этого пострадали мирные жители.

Также из-за атаки повреждено одно из учебных заведений. Дети в момент удара находились в укрытиях.

Е-кабинет военнообязанного

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 2 апреля, подписал закон, который предусматривает запуск электронного кабинета военнообязанного.

Украина

Новая волна проверок ВВК

Премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства заявил, что в Украине планируется максимально улучшить удобство прохождения военно-врачебных комиссий. И уже в этом месяце начнется новая волна проверок ВВК.

Еще 5,6 млрд гривен на фортификации

Кабинет министров дополнительно выделил 5,6 млрд. гривен на строительство фортификационных сооружений до 20 млрд гривен выделенных ранее.

Из них 1,1 млрд гривен направляется для строительства фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд гривен - для Запорожской области, 1,5 млрд гривен для Сумской и 300 и 400 млн гривен для Николаевской и Херсонской соответственно.

Увольнение Джапаровой

Кабмин уволил Эмине Джапарову с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины. Перед этим, в феврале, ее назначили постпредом в Вене.

Задержание чиновника СБУ

В Украине разоблачили преступную группу на АО "Укрзализныця", завладевшей 94,7 млн гривен на закупках трансформаторов по завышенным ценам во время войны. Источники РБК-Украина сообщили, что группу возглавлял экс-советник Офиса президента Артем Шило, который является сотрудником СБУ.

Граница

Польские фермеры возобновили блокаду для грузовиков в пункте пропуска "Угринов - Долгобычев" на границе с Украиной. В связи с этим усложнение движения возможно как на выезд из Польши, так и на въезд.

Также сегодня стало известно, что Украина откроет новый пункт пропуска с Румынией, правительством принято соответствующее постановление.

Курс

Доллар дорожает второй день подряд. Официальный курс на 3 апреля 2024 установлен на таком уровне: 39,3236 грн за 1 доллар (+0,2487 грн).

Погода

Завтра, 3 апреля в Украине похолодает, местами до +5+10 градусов. В большинстве регионов страны пройдут дожди.

Мир

Лукашенко готовит Беларусь к войне

Диктатор Александр Лукашенко заявил, что в Беларуси проводится подготовка военных подразделений, поставляется вооружение и техника для повышения оборонной готовности.

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - сказал Лукашенко.

Польша

В Польше планируют обнаруживать российские ракеты и дроны из пожарных и мобильных башен. Как пишет Defense24, в польский Сейм внесен соответствующий проект закона, предусматривающий создание сети пунктов наблюдения и оповещения системы противовоздушной и противоракетной обороны по всей стране. Проект получил кодовое название "Паутина".

Германия

Германия предоставит Украине 180 тысяч артиллерийских боеприпасов в рамках чешской инициативы. На это Берлин потратит 576 миллионов евро.

Эстония

Правительство Эстонии планирует вооружить армию французскими самоходными артиллерийскими установками Caesar, заявил министр обороны страны Ханно Певкур. По его словам, эстонские Силы обороны могут получить 18 колесных 155-мм САУ Caesar.

США

Госсекретарь США Энтони Блинкен, находясь с визитом во Франции, заявил, что Украина находится в "критическом моменте" в войне с российскими оккупантами. Поэтому необходимо предоставить ВСУ артиллерию и системы противовоздушной обороны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.