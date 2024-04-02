ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Польские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска "Угринов-Долгобычев"

Вторник 02 апреля 2024 10:39
UA EN RU
Польские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска "Угринов-Долгобычев" Фото: польские фермеры возобновили блокаду пункта пропуска "Угринов-Долгобычев" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

На территории Польши возобновилась блокировка движения для грузовиков на пункте пропуска "Угринов-Долгобычев".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

"По информации от польских пограничников, сегодня около 09:00 на территории Польши перед пунктом пропуска "Угринов-Долгобичув" возобновилось блокирование движения для грузовиков", - пишет ГПСУ.

В результате блокировки затруднено движение как на выезд из Польши, так и на въезд.

Блокада на границе с Польшей

С 9 февраля польская сторона возобновила блокаду на границе с Украиной. Фермеры начали протесты, как на дорогах страны, так и в пунктах пропуска с Украиной. Ожидается, что блокада продлится как минимум до конца текущего месяца.

Тем временем Украина, Польша и Европейский союз (ЕС) провели переговоры по решению зернового вопроса. Во время встречи присутствовали глава Кабинета министров Украины Денис Шмыгаль и его польский коллега Дональд Туск. По словам премьера, у Киева есть пять шагов, направленных на решение проблемы. В частности, ожидается, что новые переговоры пройдут в узком формате уже в скором времени, а в широком - в следующем месяце.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша
NEWS
ГУР атаковало завод со сборки "Шахедов" в Татарстане в 1000 км от Украины, - источник
ГУР атаковало завод со сборки "Шахедов" в Татарстане в 1000 км от Украины, - источник
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ