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Украинский ОПК ежемесячно производит по 8 САУ "Богдана", - NYT

Украина, Вторник 02 апреля 2024 15:39
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Украинский ОПК ежемесячно производит по 8 САУ "Богдана", - NYT Фото: количество производства САУ Богдана увеличилось (flickr.com)
Автор: Ярослава Борзова

Производство украинских САУ "Богдана" выросло до 8 единиц в месяц. Раньше это количество достигало 6 единиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский на очередном заседании военного селектора в декабре прошлого года сообщал об увеличении производства САУ "Богдана" до 6 единиц.

Однако, как отмечают источники NYT, производство украинских САУ "Богдана" выросло до 8 единиц в месяц.

"Сейчас украинская оружейная промышленность строит восемь самоходных артиллерийских систем "Богдана" ежемесячно, и хотя официальные лица не говорят, сколько их было сделано в целом, увеличение объемов производства сигнализирует о потенциальном "буме" в отечественном производстве вооружений", - говорится в сообщении.

Также в издании утверждают, что украинские оборонные предприятия в 3 раза увеличили производство бронетехники и в 4 раза увеличили производство противотанковых ракет.

СОУ "Богдана"

"Богдана" - украинская колесная 155-мм самоходная артиллерийская установка. Разработка начата как минимум с 2018 года. Стала первой украинской САУ, разработанной под стандартный для стран НАТО калибр 155 мм.

В 2022 году гаубица получила боевое крещение в битве за оккупированный в то время россиянами остров Змеиный. В этом году официально принята на вооружение ВСУ.

Из открытых источников известно, что на вооружении украинских войск их всего семь штук, и то вместе с несерийными образцами.

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