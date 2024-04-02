Кабмин выделил еще 5,6 млрд гривен на фортификации

Кабинет министров дополнительно выделил 5,6 млрд гривен на строительство фортификационных сооружений, в частности, в Донецкой и Запорожской областях.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе заседания правительства.

"На строительство надежных фортификаций в этом году правительством уже выделено 20 млрд гривен. Сегодня добавляем еще 5,6 млрд гривен", - сообщил он.

По его словам, из них 1,1 млрд гривен выделяется для возведения фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд гривен - для Запорожской области, 1,5 млрд гривен для Сумской и 300 и 400 млн гривен для Николаевской и Херсонской соответственно.

"Работа идет в режиме 24/7. Все это нужно, чтобы усилить нашу оборону и защитить наших воинов", - добавил Шмыгаль.

Укрытия в школах и больницах

Как отметил Шмігаль, в учебных заведениях обустроено 235 таких укрытий за средства, направленные общинам в пределах государственной субвенции.

"В этом году выделяем еще 2,5 млрд гривен. Таким образом, планируем создать безопасные условия для офлайн-обучения ориентировочно для 300 тыс. учеников", - сказал он.

По его словам, еще 1 млрд гривен правительство предусмотрело на обустройство укрытий в больницах.

Строительство фортификационных сооружений

Напомним, правительство Украины 19 января выделило рекордную сумму на обустройство оборонных рубежей. Речь идет о 17,5 млрд гривен, которые будут направлены на строительство инженерно-технических и фортификационных сооружений, соответствующее оборудование и систему невзрывных заграждений.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее проводил ряд важных совещаний в Запорожье. В частности, обсудил вопрос укрепления приграничных территорий.