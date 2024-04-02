Эстония намерена закупить САУ Caesar и построить новый военный корабль

Об этом заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Postimees.

По его словам, 155-миллиметровые колесные орудия являются самой важной закупкой вооружений в пакете усиления обороны. Планируется сформировать отдельный батальон из 18 орудий, который будет находиться под непосредственным командованием 1-й дивизии.

В настоящее время Силы обороны Эстонии располагают 24 гусеничными мобильными артиллерийскими установками, а также приобретенной в Южной Корее 155-миллиметровой пушкой K9 Kõu. Согласно контракту, в ближайшие годы оттуда будет поставлено еще 12 единиц.

"Все возможности дальнего действия будут сосредоточены в дивизии, потому что именно дивизия в любом случае будет определять поле боя. Для того чтобы иметь быстрый и гибкий потенциал дальнего действия, мы закупим дополнительную колесную артиллерию. Это направление, эта бригада, где нам нужна помощь [во время войны], получит эту поддержку. На гусеницах особо не поманеврируешь", - заявил министр.