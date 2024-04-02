Британская разведка показала, как Россия пытается скрыть от ударов самолеты на авиабазах
Из-за продолжающихся успешных украинских ударов по военным объектам Россия была вынуждена применить ряд методов приманки и обмана, пытаясь скрыть самолеты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.
Как отмечается в сводке, на аэродроме Кировское в оккупированном Крыму на бетоне нарисованы ложные российские истребители. Подобные картины также наблюдались как минимум еще на 12 российских авиабазах, демонстрируя степень обеспокоенности России будущими украинскими ударами и ее способность их отразить.
Однако, по данным британской разведки, российские вертолеты по-прежнему регулярно приземляются на нарисованные ложные силуэты истребителей, полностью срывая попытку обмана.
"Это также раскрывает истинный боевой порядок или численность самолетов на этих авиабазах, которые Россия, вероятно, пытается скрыть от разведывательной картины Украины", - отмечают в Минобороны Британии.
Маскировка армии и флота
Ранее британская разведка сообщала, что российская военная доктрина уделяет большое внимание использованию методов маскировки и обмана для повышения живучести военных сил, а также сокрытия их оперативных намерений.
Однако, несмотря на эти попытки сокрытия, российские самолеты по-прежнему уязвимы в воздухе, а российские корабли по-прежнему уязвимы во время операций в Черном море. Вряд ли применение методов маскировки приведет к сколько-нибудь существенному снижению потер, считают в Минобороны Британии.
Британская разведка также сообщала, что военное ведомство России ищет способы сохранить флот в Черном море. Операции кораблей ограничены, а защита от дронов усилена.