Надвигается существенное похолодание: какой будет погода в Украине завтра

В ближайшие дни в Украине ожидается похолодание. Завтра в преимущественной части регионов страны будут наблюдаться дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на синоптика Наталью Диденко в Facebook .

Как отмечает синоптик, в ближайшие дни, ориентировочно 3, 4 и 5 апреля, в Украине станет холоднее.

Погода в Украине

Максимальная температура воздуха в ближайшую ночь и завтра утром будет +5+10 градусов, а днем ожидается +13+17, на юге и на востоке местами до +19 градусов.

Ветер на Украине будет западного направления, в северных областях возможны штормовые порывы до 15-20 м/с.

Кроме того, 3 апреля периодические дожди, местами с грозами, которые пройдут в западных областях, на севере, а также в Луганской, Донецкой, Запорожской областях и Крыму.

Погода в Киеве

В Киеве местами дождь, гроза. Сильный западный ветер до порывов 15-18 м/с.

Ожидается понижение температуры воздуха ночью до +7+10 градусов, днем до +16 градусов.