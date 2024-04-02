Шмыгаль анонсировал новую волну проверок ВВК в апреле

В Украине планируется существенно улучшить удобство прохождения ВВК в рамках цифровизации и дебюрократизации. Также идет процесс проверок с последующим реагированием на действия комиссий со стороны профильного министерства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе заседания правительства.

"Еще один аспект - максимальное удобство прохождения ВВК для военных. Здесь кроме цифровизации и дебюрократизации продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства", - сообщил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, в настоящее время уже проверено более 53 тысяч медико-экспертных дел.

"Зафиксированы нарушения, предоставлены рекомендации, по каждому факту будет реагирование", - уверяет он.

Как отметил Шмыгаль, подобные проверки станут регулярными. В апреле начнется новая волна.