ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Шмыгаль анонсировал новую волну проверок ВВК в апреле

Украина, Вторник 02 апреля 2024 14:48
UA EN RU
Шмыгаль анонсировал новую волну проверок ВВК в апреле Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине планируется существенно улучшить удобство прохождения ВВК в рамках цифровизации и дебюрократизации. Также идет процесс проверок с последующим реагированием на действия комиссий со стороны профильного министерства.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление в ходе заседания правительства.

"Еще один аспект - максимальное удобство прохождения ВВК для военных. Здесь кроме цифровизации и дебюрократизации продолжаются проверки комиссий со стороны профильного министерства", - сообщил Шмыгаль.

Как отметил премьер-министр, в настоящее время уже проверено более 53 тысяч медико-экспертных дел.

"Зафиксированы нарушения, предоставлены рекомендации, по каждому факту будет реагирование", - уверяет он.

Как отметил Шмыгаль, подобные проверки станут регулярными. В апреле начнется новая волна.

Реформа военно-врачебных комиссий в Украине

ВВК сейчас находятся едва ли не на том же уровне скандальности и коррупционности, чем бывшие военкоматы. Есть много историй, как за взятку там можно получить любую справку о негодности. Поэтому власти решили реформировать ВВК. Детальнее об этом читайте в материале РБК-Украина.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что военно-врачебные комиссии в стране работают некачественно. Он отмечал, что власти подготовят решение для того, чтобы устранить такие проблемы.

В сентябре Зеленский ввел в действие решение СНБО по реформе военно-врачебных экспертиз в Вооруженных силах Украины.

В конце марта Министерство здравоохранения провело проверку работы 10 внештатных военно-врачебных комиссий в Киеве.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВЛК
NEWS
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ