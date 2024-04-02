ua en ru
Вт, 02 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Германия предоставит Украине 180 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы

Вторник 02 апреля 2024 12:15
UA EN RU
Германия предоставит Украине 180 тысяч боеприпасов в рамках чешской инициативы Фото: министр обороны Германии Борис Писториус (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Германия предоставит Украине 180 тысяч артиллерийских снарядов в качестве вклада в план закупки боеприпасов для Киева под руководством Чехии на сумму 576 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на El Mundo.

Наиболее острой потребностью Украины спустя два года после полномасштабного вторжения России являются артиллерийские боеприпасы, которые на исходе, поскольку стороны используют тяжелые орудия, чтобы удерживать укрепившиеся позиции в основном неподвижными вдоль 1000-километровой линии фронта.

В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус объявил о пакете помощи Украине в размере 478 млн евро, не считая поддержки чешской инициативы по поставке боеприпасов.

"Общая стоимость обеих мер поддержки превышает миллиард евро", - сказал представитель Министерства обороны Германии.

Инициатива Чехии

Президент Чехии Петр Павел заявил о том, что Прага обнаружила около 800 тысяч артиллерийских снарядов вне Евросоюза, которые можно передать Украине. Но, по его словам, для этого необходимо финансирование.

После этого ряд стран Запада начал выделять деньги на закупку боеприпасов, являющихся одной из главных потребностей украинских защитников.

Недавно глава МИД Чехии заявил, что в рамках инициативы Украине могут передать 1,5 млн снарядов, а не 800 тысяч, как планировалось ранее.

По словам премьера Украины Дениса Шмыгаля, Киев ожидает, что первую партию боеприпасов предоставят нашим защитникам уже в апреле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины Война в Украине
NEWS
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
В 1000 км от Украины. Что известно об атаке на завод с "Шахедами" и НПЗ в Татарстане
DAILY
Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Ярослав Юрчишин: Нет гарантии, что информация в Telegram не выдается спецслужбам РФ