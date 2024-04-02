НБУ резко повысил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает второй день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 3 апреля 2024 года установлен на таком уровне: 39,3236 гривен за 1 доллар (+0,2487 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 42,2768 гривен за 1 евро (+0,1384 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 21 копейку до 39,32-39,34 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 10 копеек до 39,50 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Доллар значительно подорожал в течение марта. Официальный курс НБУ поднялся на 2,7% с 38,20 грн/доллар на 29 февраля до 39,22 грн/доллар на 29 марта. В течение месяца курс неоднократно обновлял рекорды. Исторический максимум был зафиксирован 27 марта - 39,34 грн/доллар. В конце месяца курс немного снизился.

По данным НБУ, население Украины в марте 2024 года продало коммерческим банкам наличной и безналичной валюты на 1,555 млрд долларов (в эквиваленте) и купило на 2,130 млрд долларов. Чистая покупка валюты составила 574,9 млрд долларов.

Объем покупки упал по сравнению с февралем на 30,3%, когда украинцы купили 824,5 млн долларов.