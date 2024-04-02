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Завладели 95 млн гривен: в Украине разоблачили преступную группу во главе с Артемом Шилом

Вторник 02 апреля 2024 11:24
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Завладели 95 млн гривен: в Украине разоблачили преступную группу во главе с Артемом Шилом Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук, Юлия Акимова

В Украине разоблачили преступную группу на АО "Укрзализныця", которая завладела 94,7 млн гривен на закупках трансформаторов по завышенным ценам во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в Telegram.

Источники РБК-Украина сообщили, что группу возглавляет экс-советник Офиса президента Артем Шило. По данным СМИ, он сотрудник СБУ.

По данным НАБУ, с июня по декабрь 2022 года лидер группы через подконтрольных должностных лиц АО "Укрзализныця" обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов по завышенной стоимости.

Шило организовал подготовку и направление в УЗ письма "Об угрозах государственной безопасности", которое стало основанием для отклонения предложений других участников закупки со значительно более выгодными ценовыми условиями.

НАБУ отметило, что компанию-победителя контролирует гражданин Беларуси, который имеет связи с РФ.

Бюро отметило, что "победитель" через зарегистрированную в Болгарии контролируемую фирму-прокладку закупил трансформаторы у производителя в Узбекистане и перепродал УЗ по цене, искусственно увеличенной почти вдвое.

В результате реализации схемы в течение 2022-2024 годов "Укрзализныця" понесла убытки на сумму 94,7 млн гривен, которыми участники преступления завладели и распорядились по своему усмотрению.

Суд уже наложил арест на 53 млн гривен, которые находятся на банковских счетах компании-поставщика.

Сейчас задержаны лидер, соорганизатор и два участника организованной группы.

Фото: задержание лидера группировки (t.me/nab_ukraine)

Артем Шило

Артем Шило работал в СБУ с 2012 года. В 2021 году он уволился со службы.

Согласно официальным данным, Артем Викторович Шило в феврале 2022 года открыл и в июле закрыл в Харькове ФЛП, зарегистрированный для деятельности в сфере права и информатизации.

Параллельно в апреле 2022 года он основал в Киеве юридическое ООО "Приккер", директором которого является отец Виктор Шило.

Вернулся в СБУ сразу после того, как его возглавил Василий Малюк.

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