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Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне

Вторник 02 апреля 2024 13:25
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Лукашенко заявил, что Беларусь готовится к войне Фото: Александр Лукашенко (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Беларусь "не хочет воевать", впрочем, готовится к этому. В стране продолжается подготовка соответствующих подразделений и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Александра Лукашенко, которого цитирует "БелТА".

"Никому не верьте, что мы хотим воевать. Мы готовимся к войне, я об этом говорю откровенно. "Хочешь мира - готовься к войне" - не я это придумал. Это очень правильно сказано", - заявил Лукашенко.

По его словам, в Беларуси продолжается подготовка соответствующих подразделений. В том же числе поставляются различные виды вооружений и техники.

Он добавил, что критика со стороны "недружественных стран" означает то, что Беларуси якобы "делает все правильно". Также он подчеркнул, что его стране никому и ничем не угрожает.

"Нам не надо кому-то угрожать. Мы не хотим чужой земли. Нам эту дай бог обработать", - отметил Лукашенко.

Роль Беларуси в войне России против Украины

Еще в начале полномасштабного вторжения российские террористы атаковали нашу страну в том же числе и с территории Беларуси. Тогда же враг захватил часть Киевской, Черниговской и Сумской областей. Позже наши воины докупали территории.

В частности в течение войны россияне использовали Беларусь для нанесения ударов по нашей стране.

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