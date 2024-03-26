Война, Украина, мир. На что обратить внимание сегодня
Черноморский флот РФ снова понес потери, Зеленский сменил секретаря СНБО и руководителя Службы внешней разведки, а в американском Балтиморе упал огромный мост.
РБК-Украина собрало новости, на которые следует обратить внимание сегодня.
Война
Атака на корабли на "Ямал", "Азов", "Иван Хурс" и "Константин Ольшанский"
В Военно-морских силах ВСУ заявили, что Силы обороны Украины, кроме больших десантных кораблей "Ямал" и "Азов" Черноморского флота РФ, произвели успешное поражение "Константина Ольшанского". Этот БДК Россия украла у Украины еще в 2014 году во время оккупации Крыма.
Также в ВМС подтвердили поражение российского разведывательного корабля "Иван Хурс".
О том, сколько в Черноморском флоте РФ остается больших десантных кораблей - читайте в комментарии спикера ВМС Дмитрия Плетенчука для РБК-Украина.
"Арест" Малюка в РФ
Басманный суд Москвы заочно "арестовал" главу Службы безопасности Украины Василия Малюка по обвинению в так называемом "террористическом акте". Кроме того, его объявили в "федеральный и межгосударственный розыск". На это отреагировал и сам Малюк. В комментарии РБК-Украина он отметил, что "решение об аресте от карманных судей Кремля не заслуживает никакого внимания".
Удар по Харькову
Оккупационные войска сегодня ударили по Харькову ракетой Х-35У по гражданской жилищной инфраструктуре. В результате чего пострадал 64-летний мужчина - у него острая реакция на стресс.
Украина
Политика
Президент Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Вместо него секретарем СНБО стал Александр Литвиненко, до этого занимавший должность главы Службы внешней разведки.
В свою очередь СВР возглавил Олег Иващенко.
Транш от МВФ
Украина получила 880 млн долларов от Международного валютного фонда. Это третий транш финансовой поддержки от МВФ в рамках программы расширенного финансирования EFF, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
По его словам, средства помогут возместить приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность.
Отопительный сезон
В Херсоне досрочно завершили отопительный сезон, соответствующее решение было принято в Киеве и Днепре, там перестанут подавать тепло в дома уже с 28 марта.
Борьба с коррупцией
НАБУ и САП завершили расследование коррупционного дела, в котором фигурирует мэр города Сумы Александр Лысенко. Его и еще одного чиновника подозревают в вымогательстве более двух миллионов гривен.
В то же время НАБУ, САП и СБУ разоблачили в Сумах двух местных депутатов, которые за 100 тысяч долларов пытались подкупить начальника Сумской городской военной администрации.
Ситуация на границе с Польшей
Госпогранслужба предупредила украинцев об очередях на украино-польской границе в канун Пасхи. Причина не в протестах польских фермеров.
Курс
Доллар подорожал до исторического максимума. Официальный курс на 27 марта 2024 установлен Нацбанком на таком уровне: 39,343 грн за 1 доллар (+0,1132 грн).
Погода
Завтра, 27 марта, в Украину придет потепление, а в течение недели температура воздуха прогреется вплоть до +20 градусов.
Мир
Помощь от США
В Белом доме в очередной раз призвали Палату представителей принять законопроект о помощи Украине. Там подчеркивают, что поощряют спикера Майка Джонсона вынести пакет на голосование.
Санкции ЕС
Министр иностранных дел Швеции Тобиас Бильстрем и его финская коллега Элина Валтонен сегодня выступили за ужесточение Евросоюзом санкций против России после смерти политика Алексея Навального.
В Балтиморе обрушился мост
В американском Балтиморе (штат Мэриленд) контейнеровоз под флагом Сингапура снес автомобильный мост. Видео инцидента попало в соцсеть.
В результате в реку упали несколько автомобилей. По оценкам спасателей, в воде могут находиться не менее 20 человек. Спасательную операцию проводят водолазы.
Российская ракета в Польше
В Польше обещают ответ России на ракету в своем воздушном пространстве и демарш посла Сергея Андреева, проигнорировавшего вызов в польский МИД, заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.
Снаряды от Чехии
Украинским военным могут передать вдвое большее количество снарядов в рамках инициативы Чехии. Возможны поставки 1,5 миллиона боеприпасов для артиллерии, заявил глава МИД Чехии Ян Липавский.
НАТО
В Североатлантическом альянсе рассматривают сбитие вражеских объектов, в том числе российских, нарушающих границы стран НАТО. В настоящее время союзники рассматривают вопрос о сбитии ракет, летящих в сторону территории стран-членов.
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