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Зеленский сменил главу Службы внешней разведки

Киев, Вторник 26 марта 2024 15:55
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Зеленский сменил главу Службы внешней разведки Фото: Александр Литвиненко, бывший глава Службы внешней разведки Украины (szru.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Ранее эту должность занимал Александр Литвиненко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.

Согласно первому указу, Александр Литвиненко был уволен с должности главы Службы внешней разведки.

При этом вторым указом на его должность назначили Олега Иващенко.

Отметим, информации об Иващенко в открытом доступе пока нет.

Что известно о Литвиненко

Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве.

В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания; в 2009 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение".

Он занимал различные должности в Службе безопасности Украины, а также был заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.

23.07.2021 был назначен главой Службы внешней разведки Украины.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

При этом, согласно другому указу, место Данилова занял Александр Литвиненко, который возглавлял Службу внешней разведки.

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