Зеленский сменил главу Службы внешней разведки
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. Ранее эту должность занимал Александр Литвиненко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующие указы.
Согласно первому указу, Александр Литвиненко был уволен с должности главы Службы внешней разведки.
При этом вторым указом на его должность назначили Олега Иващенко.
Отметим, информации об Иващенко в открытом доступе пока нет.
Что известно о Литвиненко
Александр Литвиненко родился 27 апреля 1972 года в Киеве.
В 2013 году окончил Королевский колледж оборонных наук (RCDS), Великобритания; в 2009 году - Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко по специальности "правоведение".
Он занимал различные должности в Службе безопасности Украины, а также был заместителем секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины.
23.07.2021 был назначен главой Службы внешней разведки Украины.
Что предшествовало
Напомним, сегодня, 26 марта, президент Украины Владимир Зеленский своим указом уволил секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
При этом, согласно другому указу, место Данилова занял Александр Литвиненко, который возглавлял Службу внешней разведки.
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