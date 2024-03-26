Украинские силы обороны поразили корабль "Иван Хурс". В ВМС подтвердили повреждения

В Военно-морских силах ВСУ подтвердили поражение российского военного десантного корабля "Иван Хурс". В настоящее время он находится в небоеспособном состоянии.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Военно-морских сил Украины Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона.

"Что касается "Ивана Хурса", то мы можем подтвердить поражение разведывательного оборудования в штурмовой части корабля. То есть фактически сейчас он не боеготовный, выполнять задачи по назначению не может", - отметил Плетенчук.

Также спикер ВМС подтвердил поражение двух больших десантных кораблей "Азов" и "Ямал".

"Ямал" уже закончил докование, закончил ремонт, "Азов" еще находился в ремонте", - сообщил он.

Как отметил Плетенчук, фактически это был самый лучший момент, чтобы нанести по данным судам огневое поражение.

"Это возвращаясь к постоянным вопросам, где оккупанты постоянно ремонтируют свои корабли и является ли это опасным. Это опасно как показывает практика", - добавил он.