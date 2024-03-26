В Балтиморе рухнул крупный мост после удара корабля

В американском порту Балтимор рано утром 26 марта обрушился крупный мост после удара контейнеровоза, в результате чего автомобили и около 20 человек упали в реку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Спасатели ищут выживших в реке Патапско после того, как огромные пролеты моста Фрэнсиса Скотта Ки длиной 2,57 км рухнули в воду.

В реке могло находиться до 20 человек, а также "многочисленные транспортные средства, и, возможно, тягач с прицепом или транспортное средство размером с тягач, который ушел в реку", - заявил представитель пожарной службы Балтимор-Сити.

В прямом эфире, опубликованном на YouTube, показано, как корабль в темноте врезается в мост. На мосту были видны фары машин, когда он рухнул в воду, а корабль загорелся.

Губернатор Мэриленда объявил чрезвычайное положение.

Судно было идентифицировано данными отслеживания судов LSEG как контейнеровоз Dali под флагом Сингапура. Зарегистрированным владельцем судна является Grace Ocean Pte Ltd, а управляющим - Synergy Marine Group. В Synergy Marine Corp заявили, что Dali столкнулся с одной из опор моста.

Судно Dali было зафрахтовано судоходной компанией Maersk на момент инцидента.

Порт Балтимор

По данным администрации порта Мэриленд, Балтимор является самым загруженным портом США по отправке автомобилей. В 2023 году частные и общественные терминалы порта Балтимора обслужили 847 158 автомобилей и легких грузовиков, больше, чем в любом другом порту США. По данным веб-сайта правительства Мэриленда, порт также переваливает сельскохозяйственную и строительную технику, сахар, гипс и уголь.

Порт обслуживает импорт и экспорт крупнейших автопроизводителей, включая Nissan, Toyota, General Motors, Volvo, Jaguar Land Rover и группу Volkswagen, включая роскошные модели Audi, Lamborghini и Bentley.

По данным поставщика услуг по отслеживанию судов и морской аналитики MarineTraffic, в порту Балтимора осталось более 40 судов, включая небольшие грузовые суда, буксиры и прогулочные суда. По данным данных, по меньшей мере 30 других кораблей сообщили, что их пунктом назначения является Балтимор.

Мост, названный в честь Фрэнсиса Скотта Ки, автора гимна США, открылся в 1977 году.